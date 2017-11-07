Митя Фомин показал свою еврейскую семью

В колоритной еврейской комедии Митя сыграл одну из главных ролей – младшего сына в большой семье. «По сути, в этом спектакле все роли главные, - рассказывает о своем герое Митя. – Мы играем еврейскую семью, которая переехала из Одессы и живет по Хайфой. Постоянно собираемся за столом, соримся, миримся, страсти кипят, зрители смеются, а мой герой Гарик все приводит к общему знаменателю — кого-то женит, кого-то выдает замуж. Он очень похож на меня – я тоже стремлюсь к окружающей гармонии».

Митя признается, что о театральной сцене мечтал давно и долго к этому шел. В юности был вольнослушателем Новосибирского театрального училища, потом при бешеном конкурсе поступил во ВГИК, но получил контракт с Hi-Fi и не смог учиться, затем был ГИТИС и многострадальное отчисление вследствие неявки на сессию из-за гастролей. И вот, наконец, мечта сбылась.

На сцене с Митей народный артист России Владимир Стеклов, заслуженный артист России Владимир Долинский, заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда, неподражаемая Ольга Хохлова. «О таком составе можно было только мечтать, - признается Митя. – Мне как начинающему очень волнительно стоять с такими именитыми актерами на одной сцене. Чувствую еще большую ответственность».

Следующий спектакль «Семейка Фани» с участием Мити состоится 22 ноября на сцене ДК им. Зуева.