СК «Олимпийский» закроется с 2019 по 2021 годы на ремонт

Новые владельцы собираются в 2019 году закрыть СК на реконструкцию до 2021 года. Вложив в нее $300–400 млн, они планируют превратить «Олимпийский» в современный спортивно-развлекательный комплекс.

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева купила спорткомлекс «Олимпийский» (общая площадь его строений 213 тыс. кв. м) на проспекте Мира у ГК «Альянс» Мусы Бажаева, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. В пресс-релизе покупателя говорится, что сделка состоялась в декабре этого года. Новые собственники «Олимпийского» собираются его отремонтировать, превратив в современный спортивно-развлекательный комплекс для проведения соревнований, концертов, шоу, занятия спортом и семейного досуга и отдыха. Все существующие спортивные объекты будут реконструированы и сохранят свое функциональное назначение. Получить комментарий в «Альянсе» не удалось.

Группа «Альянс» стала собственником «Олимпийского» три с половиной года назад, когда ЗАО «Нефтегазпрод», аффилированное с семьей Бажаевых, выиграло тендер по покупке 64% акций спорткомплекса, принадлежавших городу. Покупка обошлась «Нефтегазпроду» почти в 4,7 млрд руб, напоминает «Коммерсантъ». До этой сделки мэрия безуспешно пыталась продать спорткомплекс в течение двух лет — торги переносились больше пяти раз из-за отсутствия заявок. СК не выглядел инвестиционно привлекательным объектом — чистая прибыль за 2013 год (предшествующий продаже доли города) составляла 26 млн руб. при выручке 1,25 млрд руб. Основная статья доходов «Олимпийского» — сопутствующие услуги, включая аренду (38% выручки), спортивно-оздоровительную деятельность (29%) и концертные мероприятия (24%). Перестраивать его для повышения доходности было нельзя — по условию города необходимо сохранить спортивную составляющую. В 2014 году руководство «Олимпийского» рассказывало, что для нового строительства можно выделить небольшой кусок территории за хладоцентром — там можно построить около 3 тыс. кв. м.

«Олимпийский» закроется на реконструкцию в 2019 году — весь следующий год мероприятия, запланированные в СК, пройдут по расписанию. «Киевская площадь» оценивает инвестиции в обновление спорткомплекса в $300–400 млн. В обновленном «Олимпийском» будут оздоровительно–реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны, новая парковка на 5 тыс. машино-мест.

Заместитель мэра в правительстве Москвы Александр Горбенко рассказал Forbes, что все спортивные объекты спорткомплекса «Олимпийский» морально устарели и не отвечают потребностям столицы и международным стандартам качества обслуживания. Комплекс был построен 37 лет назад – к Олимпийским играм 1980 года. «Олимпийскому» давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта»,— цитирует Forbes господина Горбенко.

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева занимает первое место в рейтинге рантье за 2017 год по версии Forbes: ее доход от сдачи в аренду коммерческой недвижимости оценен в $1,27 млрд. «Киевской площади» принадлежат, в частности, рынок «Садовод», куда переехал знаменитый Черкизовский рынок, ярмарки «Москва», «Южные ворота», торгцентр «Европейский», Radisson Royal Hotel (бывшая «Украина»), комплекс оптово-розничной торговли продуктами «Фуд сити».