Эду Ширану предъявили иск на $100 млн за плагиат

Певца обвиняют в нарушении авторских прав в композиции Thinking Out Loud. Юристы компании утверждают, что британец скопировал элементы из композиции Марвина Гэя Let’s Get it On, пишут «Известия» со ссылкой на TMZ. Согласно иску, в песне Ширана и хита Гэя 1973 года совпадают мелодия, ритм, лад, бэк-вокал, темп, синкопирование и связки.

Let's Get It On была написана Марвином Гэем и Эдвардом Таунсендом в 1973 году. Компания Structured Asset Sales выкупила треть авторских прав на песню после смерти Таунсенда в 2003 году. Журнал Rolling Stone включил композицию в список 500 величайших песен всех времен, где она заняла 168-ю строчку.

Thinking Out Loud вышла в 2014 году в альбоме «X». Эд Ширан получил за нее две премии Grammy в номинациях «за лучшую песню года» и «за лучшее сольное поп-исполнение». Клип на композицию на официальном YouTube-канале музыканта насчитывает 2,3 млрд просмотров, а на стриминговом сервисе Spotify Thinking Out Loud стала первой песней, скачанной более 500 млн раз.