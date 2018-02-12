Культуру планируют исключить из сферы услуг

Такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России, рассказал «Известиям» член совета Дмитрий Трубочкин и подтвердили двое его коллег. В рамках работы над концепцией нового закона «О культуре» для организаций могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, а также вывести их из-под действия закона о госзакупках. Это поможет избежать повторения ситуаций, аналогичных делу режиссера Кирилла Серебренникова, полагают в совете.

Министерство культуры не будет участвовать в подготовке концепции, ответили в ведомстве на вопрос «Известий». Замглавы комитета Госдумы по культуре и член президентского совета Александр Шолохов сообщил, что в работе планируется учесть наработки парламентариев. В разные годы в ГД подготовили несколько законопроектов, однако они потеряли актуальность из-за изменения законодательства, заметил депутат.

В первую очередь необходимо вывести культуру из сферы услуг и сделать более прозрачной финансово-хозяйственную часть, отметил в беседе с «Известиями» глава комитета ГД по культуре, член президентского совета Станислав Говорухин.

С таким подходом согласны и в Совете Федерации.

Будущий закон о культуре должен кардинально изменить подходы к финансированию отраслевых организаций, отмечают в президентском совете. При нынешней системе выделения средств и контроля за их расходованием практически невозможно соблюсти закон, объясняли деятели культуры в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении государственных средств: по данным следствия, выделенные на его постановки деньги были обналичены через стороннее ИП.

Концепция закона должна быть разработана до 15 марта, сам закон до 1 июля.