Lana Del Rey, Sheryl Crow и Katy Perry спели лучшие песни о лете

Составители рейтинга считают, что Summer Nights просто необходимо слушать хотя бы один раз за лето.

Лучшие песни о лете:

1. Grease, "Summer Nights"

2. Bananarama, "Cruel Summer"

3. Lana Del Rey, "Summertime Sadness"

4. Sheryl Crow, "Soak Up The Sun"

5. Lil Rob, "Summer Nights"

6. Len, "Steal My Sunshine"

7. Katy Perry, "Teenage Dream"

8. Lil' Flip, "Sunshine"

9. Shwayze, "Corona And Lime"

10. Vybz Kartel, "Summertime"

11. Ice Cube, "It Was A Good Day"

12. LFO, "Summer Girls"

13. DJ Quik, "Tonite"