«Ленинград» - «Всякое»

ShnurOK, 13.04.2018. Apple Music / Youtube.

Жанр: поп, кабаре, рок.

Сам Шнур его, правда, назвал «синглом», состоящим из «необязательных композиций». Так и предыдущие разрозненные песни выходили не менее хаотично, чаще всего привязываясь лишь к сроку выхода клипа на Youtube. В новом альбоме «Ленинграда» 8 песен, часть из которых уже звучало на концертах, но теперь получило студийные версии.

Это все тот же взгляд социопата на штампы и закидоны массового сознания среднестатистического зашуганного россиянина. Прекрасно знакомые Шнуру, и моментально опознаваемые подопытным «электоратом». В отличие от либеральной общественности, Шнур не обличает и не показывает брезгливости (наверняка у него по жизни присутствующей), но рисует портреты этой ментальности с тем чеховским сочувствием, когда укравший гайку с железной дороги мужик кладется под увеличительное стекло и облекается карнавальной (с непременными «дудками») блескучей мишурой. Праздник со слезами на глазах, танцы с двойным дном.

Непременным литературным приемом Шнурова остается четко сфокусированная на абсурде ситуации намекающая фраза. От лица искренне жалеющих жуткого диктатора Путина он кидает: «Ну не в Кремль ему ж *лядей вызывать, подумай сам» (в нарочито шансоновой аранжировке). От лица девиц, мнящих себя «сладкими шоколадками», добавляет: «Курортами Анапы довольна я вполне». От лица мужчин, вершины ухажерства которых — походы в ресторан и изредка цветы даме, он в припеве язвит: «И расцветет твоя попса». В парафразе на «Ласковый май» он, конечно, про кассиршу магазина, мечтающую о шикарной жизни, - и хлестко добавляет: «Мир театр, и все мы актеры, и я вам ваще-то об этом». А в песне «Цой» в припеве поется о том, что в 90-м герою поломали нос. И все это с такими хуками, что неприятные для «кассирш» и «жалеющих» оговорки приятнее приятного вовсе пропустить мимо ушей.

Самобытность Шнура в том, что хуки, кабареточность и язвительность образов негероев нашего времени сплетаются в тот карнавал, которого до «Ленинграда» никто не осмеливался разыграть. Это карнавал по Бахтину, когда есть фамильярный контакт с той самой условной (и вполне себе жизненной) кассиршей или мужиками, выводящих «баб» в рестораны, и при этом амбивалентности происходящего, внелогичным разрывом сознания. В жизни это, например, как результаты выборов, когда за власть больше голосуют самые нищие и опустившиеся слои населения. Просто потому, что ими легче манипулировать. Так же Шнур манипулирует сознанием своего слушателя, весело и фамильярно, оставляя ему выбор — осознать всю ничтожность и мерзость своего бытия, или пуститься в пляс безо всяких мыслей.

С этой точки зрения альбом «Всякое» кристаллизует все предыдущие эстетические находки Шнура в человекознании, и даже вполне уместно, что это вышло без видеоряда, как прежде. Музыки тут тоже нет вовсе, и можно рассматривать этот альбом как spoken-word, разговорный комический монолог. Тем более, что и заканчивается он фразой, вполне подводящей черту под всем вышесказанным: «Пиз*ец!».

Гуру КЕН