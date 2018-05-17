Микрофоны «Октава» будут продавать на OZON.ru

Более 30 наименований оборудования «Октавы» представлено на OZON.ru с мая 2018 года.

Сотрудничество с Ozon.ru позволит профессиональным и начинающим музыкантам приобрести современную электроакустическую аппаратуру в режиме онлайн. Представленные модели микрофонов, в том числе флагманские МК-012 и МКЛ-111, отличаются тёплым ламповым звучанием и пользуются популярностью среди звукорежиссеров и вокалистов, а также на телевидении и кинематографе.

«Новая управленческая команда активно внедряет прямое взаимодействие с конечным потребителем и делает ставку на интерактивную систему маркетинга. Сотрудничество с OZON.ru — серьезный шаг в данном направлении», — отметил генеральный директор ПАО «Октава» Александр Веселов.

Покупки будут доступны как для физических, так и для юридических лиц. По каждому заказу предприятие будет осуществлять звонок клиенту с целью уточнения его потребностей.

«Создание простой и прозрачной схемы взаимодействия с конечным потребителем продукции — один из важных результатов маркетинговой работы новой команды предприятия», — подчеркнула директор по маркетингу ПАО «Октава» Любовь Стальнова.

Продукция «Октавы» прошла сертификацию по международным стандартом ISO, гарантия на звуковое оборудование, которое предоставляется при покупке, 2 года.