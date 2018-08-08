Музыканты оказались самой бедной частью музыкальной индустрии

По их данным, суммарный доход всей музыкальной индустрии США в 2017 году составил 43 миллиарда долларов (этот год был самым удачным для бизнеса с 2008-го). Но непосредственно музыкантам досталось лишь 12% от этой суммы, то есть 5 миллиардов долларов. Остальные деньги ушли различным посредникам: радиостанциям, стриминговым сервисам, звукозаписывающим и концертным компаниям, обществам по авторским правам.

Авторы исследования сообщают, что это еще и очень неплохая цифра: в 2000 году музыканты получали всего 7% от общего дохода индустрии. Но все равно ситуацию можно назвать тревожной, так как авторы являются основанием этой пирамиды, но, по сути, едва сводят концы с концами. В то время как онлайн-платформы предлагают слушателям музыку на удобных условиях по низким ценам, в XXI веке основным источником доходя для музыкантов стали не продажи своих произведений, а гастрольная деятельность. И это может не лучшим образом отразиться на их физическом и психическом здоровье.

По мнению аналитиков Citygroup, изменить ситуацию может консолидация различных участников музыкального бизнеса – промоутеров, стримингов, лейблов и т.д.: слияние или совмещение некоторых функций для высвобождения средств на оплату труда музыкантов. Но пока сложно сказать, готовы ли они к таким «лишениям». В идеале, как заявляют эксперты, посредников между слушателями и музыкантами вообще не должно быть, но это осуществить пока еще не реально.

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