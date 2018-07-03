Nile Rodgers избран председателем Songwriters Hall of Fame

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Найл Роджерс единогласно избран председателем Зала славы авторов песен на ежегодном заседании совета директоров организации.

Роджерс будет занимать пост председателя три года и заменит на этой должности Кеннета Гэмбла и Леона Хаффа, которые были сопредседателями в течение последних трех лет.

Найл Роджерс
Найл Роджерс

«Это большая честь для меня быть избранным такой уважаемой группой, как этот знаменитый совет», - прокомментировал Нил Роджерс. - «Я постараюсь служить всем сердцем. Спасибо, что предоставил мне такую возможность.»

Найл Грегори Роджерс — американский музыкант, продюсер, композитор, аранжировщик и гитарист.

Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame (SHOF)) — американская общественная организация, созданная в поддержку заслуженных композиторов и авторов популярных песен в США и подающих надежды молодых талантов. Является дочерней организацией Национальной академии популярной музыки США.

Как правило, в Зал славы авторов песен избираются музыканты, чьи композиции популярны во всем мире и признаны Национальной академией популярной музыки.

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