Об этом исполнительница сообщил в своих соцсетях. View this post on Instagram A post shared by SEREBRO (@serebro_official) on Oct 9, 2018 at 3:01am PDT «Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла...