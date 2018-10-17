Президент Федерации интеллектуальной собственности: «Деньги не рождают идеи, но обратный процесс возможен»

Участники обсудили перспективные способы финансирования креативных и технологических индустрий, в том числе кредитование под залог интеллектуальной собственности. Кроме того, эксперты коснулись и проблемы объективной, качественной и поддающейся верификации стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности.

В ходе дискуссии генеральный директор платформы «Поток» Никита Абраменко, отметил, что банки не слишком хороши для финансирования IT-стартапов. По его мнению, инновационные продукты не находят отклика у банкиров, потому что те работают в другой нише и по другим программам и правилам. Идеальным источником финансирования, по словам Никиты Абраменко, в таких случаях могут выступать обычные люди, которым, в отличие от финансово-кредитных учреждений, продукты стартапов интересны. Например, знаменитый музыкант Константин Кинчев собрал на свой новый альбом более 11 млн рублей с помощью краудфандинга. При этом, отметил Никита Абраменко, «мы не хотели бы противопоставлять систему краудфандинга банковским инвестициям и краудинвестингу».

Модератор панели, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев подчеркнул, что финансовая поддержка проектов – это, по сути, «голосование рублём» и реальный инструмент оценки финансовой привлекательности.

Директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, говоря о новой среде для поддержки и превращения наукоемких и креативных проектов в работающий и высокодоходный бизнес, заявил: «Объем российской экономики не так велик, как нам бы хотелось, в результате чего мы вынуждены конкурировать за ниши. Следует понимать, что банки работают по определенной модели, и им важна ликвидность. Пока что вопрос о том, как отделить мошенников, «продавцов воздуха», от реальных краудфандеров, пока открыт».

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, рассуждая о формах финансирования, заявил, что выжить в современных условиях может только тот бизнес, который по-настоящему эффективен. «Гибридные формы бизнеса – это попытка скрестить тигра с гепардом. Может получиться, а может нет. Краудинвестинг – это промежуточная форма для привлечения капитала. Для творческих индустрий этот способ финансирования весьма актуален. Мне он представляется интересным для дальнейшего развития музыкальной сферы», – отметил он.

Управляющий партнер SkolkovoLegal Антон Пушков заявил, что сегодня в «Сколково» уже прошли экспертизу порядка 1800 стартапов: «Банки уже сегодня могут финансировать проекты под залог интеллектуальной собственности, но не спешат это делать. Если продукт находится в собственности изобретателей и авторов, то финансировать его им не интересно».

Генеральный директор Российского авторского общества Александр Сухотин, со своей стороны, отметил возможность использования больших данных для оценки творчества. По его словам, сегодня уже можно говорить об интересном эксперименте, реализованном одним из российских финансово-кредитных учреждений, – использовании объектов интеллектуальной собственности в качестве залога.

Управляющий партнер PalitrumLab Хачатур Арушанов заявил о том, что мы являемся свидетелями мирового банковского апокалипсиса – сотни банков по всему миру прекращают свое существование. «Мы не можем спасти банковскую систему, но в наших силах создавать новые возможности для финансирования проектов. Помощь должна стать персонализированной: нужно искать меценатов, которые вложат средства в те или иные стартапы».

Заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина рассказала о роли цифрового профильного сервиса создателей, владельцев и пользователей интеллектуальной собственности n’RIS в процессе финансирования стартапов. «Работая на площадке n’RIS, мы можем отслеживать, какая сфера деятельности сейчас на пике, чем живет музыка и кино, что вообще происходит на рынке. Делиться информацией цифровые витрины не спешат, считая эти данные свой коммерческой тайной. Решить эту проблему может сеть IPChain. Одним из успешных примеров поддержки и развития творческих индустрий является программа FONMIX – плеер для воспроизведения аудио- и видеоконтента. Используя его, правообладатель может увидеть, насколько популярен и востребован его объект интеллектуальной собственности».

Генеральный директор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов обратил внимание участников дискуссии на то, что банки не понимают ценности результатов интеллектуальной деятельности. «Формирование бюджета в части финансирования креативных проектов происходит по затратному подходу. В какой-то степени создатели проектов сами виноваты в этом. Если бы создатели проектов обратили свое внимание не только на созидательный процесс, но и на возможность его монетизации, то ситуация могла бы полностью измениться. Отсутствие инвестиционной привлекательности для бизнеса по сути является причиной отказа в финансовой помощи. Генераторы идей должны заражать своим энтузиазмом всех вокруг, а в первую очередь – бизнес. Никто не хочет поддерживать непривлекательные и скучные проекты. Это очевидно».

В ходе дискуссии модератор также предложил ее участникам обсудить возможность рассмотрения патентов в качестве гарантии возникновения монопольного права на уникальный продукт. Тема вызвала оживленную дискуссию, в ходе которой директор правового департамента Российской венчурной компании Наталия Полякова подтвердила: инвесторам важно именно наличие патента как минимум в качестве подтверждения серьезности намерений создателей проекта. «Надо четко разделять патент и технологии. Патент — это не технология. Для того чтобы создать технологию, необходим целый комплекс результатов интеллектуальной деятельности. При этом, естественно, что инвестор отдаст предпочтение патенту: его, по крайней мере, можно пощупать, и его наличие означает, что результат интеллектуальной деятельности прошел государственную регистрацию. Поэтому патент — необходим. Это гарантия для инвестора. Но любой патент — это риск, потому что для того, чтобы получить патент, нужно всего-то соблюдение трех условий: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость».

Директор по экосистеме Hyperledger Марта Пекарска отметила: «Система патентов служит определенной гарантией, однако, отвечая на вопрос, что ценнее – бумага или запись в распределенном реестре, отмечу: когда вы финансируете стартап, вы инвестируете в мечту, в идею, в которую вы поверили. Главное для инвестора - отдача, и не так важно, на бумаге или в цифре были зафиксированы результаты интеллектуальной деятельности, которые легли в основу проекта. Блокчейн – это, прежде всего, инструмент, который может дать дополнительную гарантию ваших прав. Распределенный реестр защищает от копирования и воровства ваших прав».

Генеральный директор платформы для хакатонов «Актум» Олег Мансуров заявил: «Я практик. Мы не обращались к стратегам и крупным инвесторам, получили конвертированный заем и деньги от бизнес-ангела. Прошли этот путь сами и хотим помочь другим командам. У проекта больше шансов, когда есть предварительные заказы. Необходимо оцифровывать деятельность, и помимо развития продукта заниматься и развитием команды».

Завершая панельную дискуссию, модератор Сергей Матвеев процитировал Жака Сегелу: "Деньги не рождают идеи", но по итогам сегодняшнего обсуждения спикер уверен: «Да, деньги не рождают идеи. Но обратный процесс совершенно точно возможен".