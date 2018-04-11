Проект закона «О культуре» отклонен в первом чтении

Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. Так, в частности, комитет по культуре считает, что законопроект требует приведения в соответствие с основами государственной культурной политики, а также необходимо четко обозначить, что культура – это не оказывающая услуги в сфере культуры отрасль социальной сферы, а одна из важнейших сфер общественных отношений. Кроме того, законопроект нуждается в уточнении и дополнении отдельных пунктов.

"В целом требуется существенная доработка используемой в тексте законопроекта терминологии и соотнесение положений законопроекта с нормами ряда действующих федеральных законов", — говорится в документе.

Законопроект направлен на реализацию конституционных прав граждан в сфере культуры, реализацию государственной культурной политики, обеспечение государственных гарантий прав и свобод в сфере культуры. Проектом предлагается признать в РФ равное достоинство культур, равные права и свободы в области культуры всех проживающих в России народов и иных этнических общностей, а государством гарантируется свобода творчества.

Законопроектом также определяется порядок функционирования организаций культуры, правовой статус творческих работников, а также общие правила осуществления ГЧП в сфере культуры и определяется порядок международного сотрудничества в сфере культуры.

Кроме того, закрепляются, в частности, права на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, получение культурных благ и результатов культурной деятельности; на доступ к культурным ценностям, в частности, предусматривается, что лицам, не достигшим 18 лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц, а лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Помимо этого, законопроектом закрепляется, что все программы в области экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований принимаются с учетом положений программ в сфере культуры.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта.

РИА Новости