«Россия 1» побила рейтинг «Первого канала»

Третьим по популярности телевещателем в тот вечер стал ТНТ с выпусками Comedy Club

Клиенты исследовательской компании Mediascope получили первые в этом году результаты телеизмерений, в том числе рассказывающие о том, как россияне смотрели ТВ 31 декабря 2017 года. По просьбе РБК эти данные проанализировал один из подписчиков Mediascope — специализирующаяся на медиааудите компания ECI Media Management.

За весь эфирный день, который начался в 5:00 31 декабря 2017 года и закончился уже в 4:59 1 января 2018-го, самым популярным у зрителей телеканалом стала «Россия 1». Ее аудитория за эти эфирные сутки в среднем превысила, по данным Mediascope, 3,2 млн человек старше 4 лет. У «Первого канала» этот показатель был чуть больше 3 млн человек.

Средний рейтинг «России 1» в аудитории «все зрители старше 4 лет» 31 декабря 2017 года достиг 4,62%, среднесуточная доля аудитории — 18,38%. У «Первого канала» это соответственно 4,36 и 17,35%.

Год назад, 31 декабря 2016 года, лидером по аудитории был «Первый канал». Тогда его аудитория за весь эфирный день в среднем равнялась почти 3,5 млн человек старше 4 лет, тогда как у «России 1» было 3 млн человек. Средний рейтинг «Первого канала» в аудитории «все зрители старше 4 лет» 31 декабря 2016 года достиг 5,05%, среднесуточная доля аудитории — 19,3%. Аналогичные показатели «России 1» — соответственно 4,48 и 17,11%.