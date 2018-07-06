Трамп познакомил Ким Чен Ына с творчеством Элтона Джона

Об этом пишет Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в США.

По словам источника, во время обеда Ким Чен Ына и американского лидера Дональда Трампа глава КНДР вспомнил о том, что президент США назвал его «человеком-ракетой».

«После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет», — рассказал источник.

Отмечается, что Трамп не забыл об этом разговоре и послал Ким Чен Ыну диск с песней. Президент США подписал диск, а также передал северокорейскому лидеру письмо.

Ранее сообщалось, что ко встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре появились «Бургер мира» и чипсы «Человек-ракета», пишет Газета.ru.