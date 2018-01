Умер основатель The Moody Blues

Музыкант скончался в четверг, 4 января, в возрасте 76 лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на Rolling Stone. Его лейбл Esoteric Recordings/Cherry Red Records подтвердил информацию о смерти, отметив, что кончина была внезапной. Ее причины пока не сообщаются.

В качестве флейтиста, мультиинструменталиста и вокалиста Томас участвовал в работе над всеми альбомами The Moody Blues, среди которых «Days Of Future Passed», «In Search Of The Lost Chord», «A Question Of Balance» и «Every Good Boy Deserves Favour».

В 2002 году музыкант покинул группу из-за проблем со здоровьем. В 2013 году он заявил, что страдает от рака простаты.

В декабре 2017-го стало известно, что классический состав The Moody Blues войдет в Зал славы рок-н-ролла.