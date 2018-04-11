Умерла солистка The Staple Singers

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В США в возрасте 80 лет скончалась солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Chicago Tribune.

Ивонн Стейплз
Ивонн Стейплз

Американская группа The Staple Singers начала карьеру в 1948 году. Они исполняли музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Девять альбомов коллектива попадали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте. За время существования, до 1994 года, группа выпустила более 20 альбомов.

В 1999 году The Staple Singers ввели в Зал славы рок-н-ролла. Музыкальный журнал Rolling Stone в 2011 году поставил песню Respect Yourself на 468 место в списке «самых величайших песен всех времен».

Причины смерти Ивонны Стейплз не сообщаются.

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