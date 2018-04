Умерла солистка The Staple Singers

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Chicago Tribune.



Ивонн Стейплз

Американская группа The Staple Singers начала карьеру в 1948 году. Они исполняли музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Девять альбомов коллектива попадали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте. За время существования, до 1994 года, группа выпустила более 20 альбомов.

В 1999 году The Staple Singers ввели в Зал славы рок-н-ролла. Музыкальный журнал Rolling Stone в 2011 году поставил песню Respect Yourself на 468 место в списке «самых величайших песен всех времен».

Причины смерти Ивонны Стейплз не сообщаются.