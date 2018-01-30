В Белгороде поговорят о будущем музыкальных медиа

Не секрет, что в настоящее время профессия музыкального критика или журналиста нивелирована по многим факторам. Длинные вдумчивые профессиональные рецензии уже отмирают — их попросту перестают читать. Многие крупные издания закрывают отделы культуры и переводят их в расширенный формат. И не из-за конкуренции с блогами — а просто потому, что этот жанр не соответствует изменившейся системе потребления музыки, системе куда более оперативной, быстродействующей, текучей. Некогда узкое сообщество музыкантов-профессионалов трансформируется вместе с современными тенденциями медиа. Сознание человека меняется, и вкусы читателя возрастают за счёт большого количества информации, вследствие всего вышесказанного возникает вопрос: Как не потеряться в пространстве современных медиа молодым специалистам? Где черпать вдохновение для новых проектов? Сколько необходимо времени на создание новых готовых продуктов? На эти, и многие другие вопросы ответят эксперты, которые на три дня погрузят специалистов в поток информационного поля.

Среди спикеров - арт-директор фестиваля, музыкант и продюсер Борислав Струлёв; театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский; журналист, радио- и телеведущая Фёкла Толстая; продюсер, генеральный директор ИА «Музыкальный Клондайк» Елена Лащенко; эксперт АНРИ/SCOPUS, профессор РГСУ Григорий Консон; журналист, музыкальный критик, ведущий на радио «Орфей» Йосси Тавор; известный учёный, профессор Сколковского института науки и технологий Артём Оганов. Лучшим проектам молодых продюсеров будет предоставлена информационная и ресурсная поддержка.

Подать заявку и стать участником можно по ссылке: https://www.art-center.ru/events/media-music/