Запущен инновационный онлайн-сервис «Арт Радар»

Уникальность проекта заключается в отсутствии аналогов в российской индустрии организации мероприятий. Выступая своеобразным агрегатором творческих услуг, «Арт Радар» объединит под своей эгидой рынок исполнителей по всей стране: артисты и заказчики выступлений теперь смогут быстро и легко находить друг друга, планировать концерты и целые гастрольные туры, а также безопасно заключать сделки.

«Арт Радар» – это инновационная геоинформационная система, которая совмещает в себе календарь выступлений всех известных системе исполнителей, геопозиционирование, точный поиск по заданным параметрам, и самое главное – возможность поиска в определенном радиусе вокруг выбранной точки.

В основе сервиса «Арт Радар» лежит уникальная технология поиска исполнителей, благодаря которой и заказчики, и исполнители получают преимущества перед пользователями классических каталогов артистов. Артисты любых жанров, выступающие перед публикой, - музыканты, стендаперы, диджеи, артисты цирка, поэты, деды морозы и прочие – смогут зарегистрироваться на ресурсе, заполнить личный профиль и зафиксировать свой концертный график в привязке к географии. Заказчиком может выступить любое лицо, заинтересованное в услугах исполнителей: арт-директор, продюсеры эвентов, эвент-агентства, бары, кафе, рестораны, организации и даже частные лица. Задав в систему поиска интересующие данные – даты, дислокацию и границы ожидаемого гонорара, заказчик в режиме работы «радара» получает доступ ко всем подходящим по параметрам предложениям исполнителей. Причем сервис покажет не только местных артистов, но и гастролирующих в регионе.

Таким образом, запуск проекта «Арт Радар» позволяет решить целый ряд трудностей, с которыми ежедневно сталкиваются обе стороны рынка индустрии организации мероприятий. Исполнители получают возможность освоения новых площадок и повышения уровня своей узнаваемости. Заказчики, в свою очередь, смогут в кратчайшие сроки получить оптимальные и разнообразные предложения от артистов по заданным уникальным параметрам, максимально сэкономить на логистике исполнителей, выбрав артистов в своем регионе, а также сократить бюджет благодаря отказу от услуг агентств-посредников.

«Мультимедиа Холдинг» ожидает положительное влияние онлайн-сервиса «Арт Радар» на индустрию организации мероприятий в целом: теперь рынок сможет получить ощутимое ускорение оборота исполнителей на площадках. Также, благодаря возможности афишировать на базе агрегатора свои услуги, многие начинающие артисты смогут в прямом смысле заявить о себе, что, несомненно, разнообразит афишу мероприятий по всей стране.

Онлайн-сервис «АРТ РАДАР» доступен пользователям по адресу: https://art-radar.com/