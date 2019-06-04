Бейонсе озвучила львицу Налу

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Page Six, в заявлении Кимберли указала причину, по которой не хочет, чтобы певица к ней приближалась — по мнению девушки, Бейонсе практикует «экстремальное ведьмовство». Кимберли уверена, что Бейонсе использовала магию, чтобы следить за ней и контролировать ее финансы.

