Госзакупки в сфере культуры кардинально облегчили

Закон, в частности, увеличивает для организаций культуры максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, были смягчены требования к закупкам, осуществляемым бюджетными учреждениями за счет пожертвований и благотворительных взносов. Аналогичные требования к закупкам за счет пожертвований и благотворительных взносов будут распространены не только на бюджетные учреждения, но также на ФГУПы в сфере культуры. До 1 октября 2019 года соответствующие учреждения смогут изменить свои положения о закупках и план закупок.

Особенности планирования закупок государственными и муниципальными бюджетными учреждениями культуры товаров, работ и услуг, предназначенных для обеспечения их основных видов деятельности, согласно закону, будут установлены правительством РФ.

Также законом предусматривается возможность введения прямого запрета на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.

Ко второму чтению документа была скорректирована максимальная сумма, которую можно потратить на закупку у единственного поставщика - согласно окончательной редакции закона, единовременно это составит 600 тыс. рублей, в годовом объеме - 30 млн рублей. Эту сумму сможет тратить на закупку у единственного поставщика не только организация культуры, но также образовательная либо научная организация, организация для детей-сирот или физкультурно-спортивная организация. Сейчас эта сумма составляет 400 тыс. рублей, в годовом объеме - 20 млн рублей. Закупки у единственного поставщика не могут превышать 50% всего объема закупок.

Национальный режим (режим, при котором при госзакупке приоритет отдается отечественным производителям, однако учреждения культуры могут выводиться из-под действия этой нормы), будет регламентироваться нормативными актами правительства.

"Поправки в закон о госзакупках, существенно упрощающие его применение в сфере культуры, стали результатом диалога между Госдумой и творческим сообществом - нашими ведущими режиссерами, актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры поручил правительству подготовить изменения в закон. "Закон позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в закон создают условия для творчества", - подчеркнул Володин.

В окончательной редакции закона не будет нормы о закупках у единственного поставщика при организации выставок и перемещении культурных ценностей, поскольку это противоречит подписанным РФ международным обязательствам.

"Удалось сохранить практически все нормы изначального законопроекта, все наши обещания перед деятелями культуры мы выполнили. Единственная существенная норма, которую мы теряем - тут обстоятельства непреодолимой силы, это противоречит договору ЕАЭС. Но мы договорились, что в каждом конкретном случае, при проведении крупных выставок, при перемещении культурных ценностей этот вопрос будет решаться нормативным актом правительства, представитель правительства готов это подтвердить, а наш комитет будет следить за подготовкой этого нормативного акта", - сказала Елена Ямпольская перед голосованием в третьем чтении.

Для корректировки этой нормы документ был возвращен во второе чтение.

"Данное предложение, которое было принято во втором чтении, противоречит международным обязательствам. Но данные проблемы можно будет решать индивидуальными решениями правительства - надо будет обращаться в правительство, чтобы было решение по единственному поставщику", - отметил представитель правительства в Госдуме Александр Синенко.