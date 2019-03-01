Хьюман Райтс Вотч заявила о цензуре музыки в России

По данным независимого интернет-СМИ Meduza, в октябре – декабре 2018 г. по меньшей мере 36 концертов в различных городах были отменены из-за вмешательства властей. В значительной части случае фигурировали исполнители, выступающие в жанре рэпа и хип-хопа. В списке также значатся исполнители панк-рока и электронной музыки. В большинстве случаев со стороны властей озвучивались ссылки на необходимость соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних от пропаганды суицида, наркотиков и других вредных веществ. Иногда власти также ссылались на запрет «гей-пропаганды».

«Под вывеской защиты детей от вредной информации чиновники пытаются насаждать цензуру в музыке», - говорит Таня Локшина, замдиректора Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии.

Отмена или срыв выступлений происходили по инициативе местной прокуратуры, полиции, ФСБ, муниципальной администрации и Роспотребнадзора.

Чаще всего к отмене запланированного выступления приводило официальное предостережение в адрес оператора площадки о недопустимости нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних и/или о последствиях в том случае, если концерт все же состоится. Практикуются также такие предлоги, как якобы поступившая информация о заложенном взрывном устройстве или нарушениях санитарных норм. В ряде ситуаций давления на площадке было очевидно спровоцировано заявлениями со стороны групп недовольных граждан.

Хьюман Райтс Вотч проинтервьюировала шестерых адвокатов и одного тур- менеджера исполнителей, у которых возникали наиболее серьезные проблемы. Мы ознакомились с шестью официальными предупреждениями по концертам в шести городах и собрали информацию о принудительной отмене выступлений со страниц исполнителей в соцсетях и из сообщений СМИ, - сообщает организация.

Представляется, что c самыми серьезными проблемами столкнулся рэпер Хаски – один из ведущих российских исполнителей в этом жанре. Под давлением властей операторы площадок отменяли его выступления в Тольятти, Волгограде, Вологде и Самаре. В Ростове-на-Дону его концерт был сорван полицией. В Краснодаре в одном месте выступление было отменено, затем полиция сорвала выступление на другой площадке, после чего задержала рэпера, который вышел на улицу к своим фанатам и начал петь. Этот инцидент вызвал волну возмущения в творческой среде, и несколько известных рэперов организовали в Москве концерт солидарности.

В видеообращении в соцсетях один из инициаторов концерта рэпер Оксимирон заявил: «Это беспредел. Если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь. … Я не разделяю большое количество его взглядов и действий, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации… Это не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России».

В Нижнем Новгороде власти вынудили операторов двух площадок отменить выступления электронного дуэта IC3PEAK. В Казани две площадки отменили концерт, третий был сорван властями. В Перми концерты были отменены в трех местах, за исполнителями велась слежка. В Новосибирске одна площадка отменила назначенный концерт, а исполнителя и тур-менеджера на три часа задержала полиция. В Красноярске их выступление было сорвано. В Воронеже Роспотребнадзор угрожал закрыть площадку, полиция попыталась сорвать концерт.

У популярной среди подростков группы «Френдзона» в Красноярске выступления отменялись тремя площадками. В Кемерово полиция, мэрия и прокуратура заставили оператора площадки отменить выступление за час до начала, хотя группа согласилась поднять возрастное ограничение с 12+ до 16+ или даже 18+. Давление со стороны властей также было причиной отмены выступлений в Вологде и Волгограде. Менеджер «Френдзоны» приняла решение отменить остальные девять выступлений, поскольку в сложившейся ситуации продолжение гастролей группа не считала возможным.

Случаи отмены выступлений широко освещались в СМИ и сопровождались громким хором заявлений чиновников и политиков, которые осуждали популярных среди молодежи исполнителей.

Так, на круглом столе в Госдуме с участием рэперов 7 декабря 2018 г. начальник Управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Виталий Хмельницкий рассуждал, что «это творчество не должно обнажать отвратительные и низкие пороки людей, толкающие их на совершение преступлений и правонарушений, а культивировать ценности ведения достойной полноценной и здоровой жизни, служения стране и обществу».

К концу ноября против отмены концертов высказались несколько официальных лиц. Высокопоставленный чиновник Министерства культуры спецпредставитель Президента РФ по культуре Михаил Швыдкой сравнил запрет рэпа с гонениями на некоторых рок-музыкантов в СССР в 1980-е годы, а первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко назвал запреты концертов «глупостью» и призвал функционеров правящей партии учиться «работать с современной молодежной культурой».

В декабре 2018 г. ситуацию прокомментировал Владимир Путин, напомнив о том, что рэп ассоциируется с наркотиками, сексом и протестом, и заметив: «Если невозможно остановить, то нужно возглавить. И соответствующим образом направлять. … Способ … хватать и не пущать — неэффективный».

В январе Генеральная прокуратура поручила своим территориальным подразделениям проверить законность случаев отмены выступлений рэперов в ряде регионов. Пока никаких ощутимых результатов таких проверок нет.

В январе – феврале Хаски, IC3PEAK и «Френдзона» на гастроли не выезжали, поэтому перспективы развития ситуации остаются неясными. Можно лишь отметить, что 13 февраля калининградская компания «Макроконцерт» сообщила об отмене выступления хип-хопера Элджея 16 февраля «в связи с большим давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций». Руководство «Макроконцерта» - организатора мероприятия – заявило о том, что поводом для вмешательства властей послужила, в частности, петиция на change.org, авторы которой требовали отменить концерт Элджея, поскольку в его творчестве «содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих, как на детей, так и на взрослых».

Свобода художественного творчества является частью свободы мнений и их выражения и охраняется международным правом, в частности статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В своем докладе Совету ООН по правам человека в марте 2013 г. спецдокладчик по вопросу о культурных правах Фарида Шахид отмечает, что «творческая личность должна быть в состоянии исследовать темные стороны человечества, описывать преступления или вещи, которые могут быть сочтены некоторыми "безнравственными", и не обвиняться в поощрении таких явлений».

«Российские власти должны прекратить цензуру концертов, - говорит Таня Локшина. – Их действия никого не защищают и являются частью широкого наступления на свободу выражения мнений».