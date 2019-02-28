Киркоров прервал гастроли, чтобы встать на колени перед Пугачевой

«Ну вот и «secret mission», которая сорвала меня с гастролей по Дальнему Востоку всего на один день - отсняли на Первом канале потрясающую программу «Сегодня вечером» у Максима Галкина, посвящённую юбилею нашей Аллы. Не пропустите эфир 13 апреля на Первом Канале, а я возвращаюсь на Дальний Восток, где уже 1 и 2 марта меня ждёт Благовещенск и премьера моего нового шоу «Цвет настроения» 4 марта - Комсомольск-на-Амуре, а 6 марта - Владивосток!!!!» - написал певец в Инстаграме.



Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Хотя юбилей Аллы Пугачевой пройдет на Первом канале только 13 апреля, передачу отсняли заранее. А 15 апреля Алла Пугачева встретит свое 70-летие на сцене Кремля, где после огромного перерыва даст сольный концерт.

В программе «Сегодня вечером» снялись, помимо Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, Максим Галкин, Вячеслав Зайцев, Татьяна Тарасова, Валентин Юдашкин с супругой, Игорь Гуляев и многие другие.

Для юбилярши Филипп Киркоров спел песню «Ты пишешь песни вместо писем». В финале Филипп встал перед Пугачевой на колени, подарив шикарный букет цветов.