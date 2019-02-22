«Мыс Луны» покажет «Лунные Народные Сказки»

Это последний шанс услышать «Лунные Народные Сказки» полностью и вживую.

Группой «Мыс Луны» разработана мифологическая концепция из области крипто-антропологии, где жители Луны подслушивают земные сказки и излагают их по-своему. Формат родственен симфонической сказке «Петя и волк» Сергея Прокофьева - сказка, звучащая совместно с музыкой и поясняющая ее. Музыканты реализуют концепцию иллюстративной музыки, или, как они говорят, фильм-музыки - музыки эмоциональной, кинематографичной, замешанной на образах и эмоциях.

В январе 2019 года проект был дополнен релизом от Издательства «ArtBeat Music» – полной версией «Лунных Народных Сказок» в виде тройного CD-альбома с буклетом.

2 марта, 17-00, клуб Алексея Козлова.