На торги выставили письмо Майкла Джексона с признанием любви к охраннику

Записка датируется примерно 1992 годом, она адресована личному телохранителю Майкла Джексона Биллу Брею. Текст состоит из жалоб артиста на свое неуютное и травматичное детство, ощущение отсутствия отца.

«У Джозефа никогда не было времени для меня, он видел в мне только способ заработать деньги».



Письмо Майкла Джексона

Затем Майкл Джексон пишет, что Билл всегда был ему как отец. И признается в любви к нему:

«Я не знаю, что случилось бы со мной, если бы тебя не было рядом»





Билл Брей начал работать с Джексоном еще в 70-х годах в группе Jackson 5, и продолжил работу с артистом в качестве телохранителя и доверенного лица вплоть до выхода на пенсию в середине 90-х годов.

Торги закрываются 14 марта.