На торги выставили письмо Майкла Джексона с признанием любви к охраннику

«У Джозефа никогда не было времени для меня, он видел в мне только способ заработать деньги».
Письмо Майкла Джексона
Затем Майкл Джексон пишет, что Билл всегда был ему как отец. И признается в любви к нему:
«Я не знаю, что случилось бы со мной, если бы тебя не было рядом»
Билл Брей начал работать с Джексоном еще в 70-х годах в группе Jackson 5, и продолжил работу с артистом в качестве телохранителя и доверенного лица вплоть до выхода на пенсию в середине 90-х годов.
Торги закрываются 14 марта.
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