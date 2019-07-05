Найдена старейшая песня о любви

Об этом сообщил журналистам пражский ученый-египтолог Бржетислав Вахала.

"Находка чешских археологов уникальна, так как ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты и тексты научного содержания, - отметил он. - Она тем более интересна, что текст любовной песни находился в саркофаге жреца - служителя культа, который был, как известно, довольно жестким по отношению к проявлениям человеческих эмоций".



Бржетислав Вахала перед входом в гробницу Инти

«И на северной стене есть интересная музыкальная сцена, которая представляет арфиста и певца. Сцена сопровождается надписью, которая включает в себя пение и вступительные слова из сказанной песни: «Я люблю тебя, я покорен твоей красотой», - говорит египтолог Бржетислав Вачала, который занимается переводом и публикацией древнеегипетских литературных произведений.



Сохранившаяся сцена с музыкантами

В древнеегипетской песне, которую Бржетислав Вахала перевел на чешский язык, поется о любви юноши по имени Яса к прекрасной девушке.

«Поскольку здесь упоминается «женская красота», это, вероятно, начало самой старой сохранившейся песни о любви, которая предшествует более чем тысячелетним песням о любви эпохи Рамсеса. Другие песни о любви этого долгого периода не сохранились», - говорит египтолог.

Песня была сложена более 4300 лет назад, уточнил Вахала. Расшифровка древнеегипетского текста заняла более года. Кроме чешского языка, ее перевод сделан на английский, французский и немецкий языки.

В погребальной комнате верховного жреца Инти также были найдены выбитые на ее стенах, каменных досках и пергаментах, обработанных специальными средствами, замедляющими процесс тления, религиозные и научные тексты. По словам Бржетислава Валахи, они содержали, в частности, данные о знаниях древних египтян в области медицины, включая рецепты по изготовлению снадобий для лечения болезней.

Чешские археологи со второй половины ХХ века практически беспрерывно работают на территории Египта. Ими были сделаны сотни открытий, изменивших научные взгляды на его историю. При раскопках были раскрыты десятки захоронений фараонов, членов их семей, жрецов и представителей аристократии. Местонахождение погребальной комнаты верховного жреца Инти они установили в 2000 году. Работы по ее открытию и изучению продолжались в течение нескольких лет.