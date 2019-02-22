Путин поручил чиновникам взяться за популярную музыку

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации представить план первоочередных действий по поддержке современной музыки и визуальных видов искусства.

В частности, речь идет о направлениях, «востребованных молодежной аудиторией», сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Администрации Президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодёжной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств. Представить план первоочередных действий в этой сфере. Срок – 1 сентября 2019 г. Ответственный: Кириенко С.В.

Кроме того, поручено подготовить и представить в установленном порядке проект указа Президента Российской Федерации о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предстоит разработать и реализовать в 2019–2024 годах программу оснащения сельских и городских населённых пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек модульными домами культуры, строительство которых осуществляется по типовым проектам.