Том Йорк выпустил Anima

В него вошли десять треков, в том числе три композиции, написанные фронтменом Radiohead для короткометражного фильма Пола Томаса Андерсона «Anima», премьера которого состоялась в этот же день на Netflix.

Йорк назвал свой третий сольный альбом «антиутопичным», а также отметил, что на его создание повлияли «тревоги и страхи на фоне происходящих в мире событий» и музыка Flying Lotus. Название для пластинки, по словам Тома, взято из аналитической психологии Карла Юнга и означает «истинное внутреннее «я» человека, которое отражает архетипические идеалы поведения» или же «внутреннюю женскую сторону мужской личности».