У Фредди Меркьюри вышла заново оркестрованная компиляция

Всего в альбом вошли 12 треков, в том числе «Love Me Like There's No Tomorrow», клип на которую был представлен публике в сентябре, а также заново оркестрованные версии песен «Barcelona», «How Can I Go On» и «The Golden Boy».

Альбом «Never Boring» является частью нового одноимённого бокс-сета, куда войдут в общей сложности 32 песни Меркьюри. Также к бокс-сету прилагаются буклет с не публиковавшимися ранее фотографиями, DVD с 13 видео и интервью артиста.



Фредди Меркьюри

Вступление к брошюре написал актёр Рами Малек, сыгравший Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия» и получивший за эту роль «Оскар».