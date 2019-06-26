В Крыму пройдет конференция этно-директоров и кастинг этно-проектов

В прошлом году первая своего рода конференция прошла в рамках этно-футуристического фестиваля Kamwa в Перми.

Вторая конференция пройдет на территории Солнечной долины на берегу моря в Крыму, который Россия считает своей территорией (а Украина - своей), и объединит 11 директоров ведущих этно-фестивалей России, менеджеров клубов, работающих с этно-группами, тур-агентов, представителей этно-лейблов и журналистов.



ТЕКСТ

В рамках конференции пройдет серия круглых столов и лекций на актуальные темы музыкальной этно-индустрии. Основные направления работы: отраслевое профессиональное партнерство, деловые знакомства, возможности экспорта российской этнической музыки, международное сотрудничество.

Участники: директор тюменского фестиваля «Небо и Земля» Михаил Чащин (Тюмень); автор венгерского музыкального издания Ritmus és hang, музыкант группы Месечинка и куратор венгерского этно фестиваля Babel Sound Эмил Билярский (Будапешт); директор международного фестиваля «Голос кочевников» Наталия Уланова (Улан-Удэ); директор фестиваля «Купальская сказка» Марина Гуляева (Москва); член жюри международного чарта этнической музыки Трансглобал и содиректор премии Russian World Music Awards Дарьяна Антипова (Москва); директор международного фестиваля Folk Summer Fest Станислав Дроздов (Крым); директор фестиваля «Белый Шум» Илья Шкуринский (Петрозаводск); программный директор креативного бюро Сельсовет Ирина Шувалова (Москва), программный директор фестиваля WAFest Юрий Павлов (Нижний Новгород), программный директор фестиваля «Алатырь» Ирина Палехова (Екатеринбург), программный директор фестиваля «Детинец» Артем Барышников (Тверь).

Кастинги будут проходит ежедневно с 22 по 25 августа на территории арт-кемпа Тавриды Народной с 15:00. Формат – выступление на 30 минут. По итогам кастинга понравившиеся делегатам группы будут приглашены на фестивали в 2020 году, группы смогут быть представлены на всероссийской этнической этно-премии Russian World Music Awards, команда Тавриды Народной составит альбом, издаст совместно с партнером - известным этническим лейблом «FireStorm Production» сборник и представит на стенде наших партнеров MusiConnect Russia в феврале 2019 года в Тампере, Финляндия на крупнейшей мировой выставке шоукейсе этно-музыки Womex, а также разошлет по чартам мировой музыки, куда входит более 150 музыкальных журналистов, работающих в этно-музыкальной сфере по всему миру. По итогам этой презентации у победителей будет возможность получить экспертное мнение, попасть на радио ведущих радио мира (NRK, Mundofonias и др.)

А также участники кастингов смогут поучаствовать в уникальных вокальных мастер-классах от Варвары Котовой, в большом количестве вечерок, в том числе и с проектом «Под облаками», в выставке-ярмарке народных ремесел, в тусовке молодых творцов и профессионалов и знать, как получит гранты для их творческих проектов.