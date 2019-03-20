Warner/Chappell вслед за Sony/ATV поддержал увеличение роялти сонграйтерам

Высоко оценивая это решение, президент Национальной ассоциации музыкальных издателей (NMPA) Дэвид Израэлит сказал:

«NMPA и NSAI долго боролись , чтобы увеличить сонграйтерам лицензионные платежи на 44%».

Но он также предупредил стриминг-сервисы, чтобы они не обжаловали решение CRB.

«У компаний, занимающихся цифровой музыкой, теперь есть 30 дней, чтобы оспорить это решение и фактически объявить войну авторам песен».

Правление CRB отмечает, что впервые за 110 лет авторы песен получили повышение роялти.

Этот шаг не понравился крупным музыкальным компаниям. Вскоре после этого Spotify, Pandora, Amazon и Google в одностороннем порядке оспорили увеличение на 44%. Все четыре службы подали отдельные уведомления в Апелляционный суд США. По мнению всех четырех компаний, решение «вызывает серьезные процедурные и существенные опасения».

Этот шаг, в свою очередь, не очень понравился руководителям музыкальной индустрии и известным авторам песен. В посте Ирвинг Азова пишет:

«Apple понимает, что они занимаются артистическим бизнесом. Очевидно, что Google, Pandora, Spotify и Amazon этого не делают».

Apple тихо решила поддержать повышение роялти для авторов песен.

Джастин Трантер, который написал песни для Арианы Гранде, Fall Out Boy, Джастина Бибера и Гвен Стефани, возмутился:

«Без песен этим технологическим компаниям нечего ни транслировать, ни продавать. Позор!»

Другие не были такими добродушными. Призывая меломанов и авторов песен «мобилизоваться» против Spotify и Amazon, Кенни Макферсон, основатель и генеральный директор Big Deal Music, писал:

«Джефф Безос, наверное, самый богатый человек в мире, и Даниэль скоро будет им. Они создали отличный продукт. Так почему бы не поддержать еще одно великое явление - сонграйтеров!»

И вот крупный музыкальный издатель опубликовал открытое письмо, в котором критикуются компании, которые оспаривали решение CRB. Вслед за недавним заявлением Sony/ATV, компания Warner/Chappell также призвала своих авторов песен дать отпор.

В открытом письме Кариан Маршалл, главный операционный директор компании, написала, что CRB предоставил повышение обязательных механических ставок. По словам авторов песен, в ближайшие пять лет ставки вырастут с 10,5% до 15,1%. Решение пришло, добавила она, после «тщательной консультации» со многими компаниями. Среди них был широкий спектр технологических компаний, а также авторов песен и издателей.

«Результирующее повышение ставки было справедливым и запоздалым».

Протестующие против этого стриминг-компании, написал Маршалл, сделали это с целью уменьшения или устранения повышения ставки роялти. CRB предоставил это авторам песен.

«Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) и другие торговые организации, членом которых является Warner/Chappell, активно высказываются против этого обращения».

Заявив, что издатель ценит свои отношения с компаниями, которые помогают доставлять музыку фанатам, Маршалл назвала обращение «неприемлемым».

«Таким образом, мы будем энергично стремиться защищать ценность музыки и страстно продвигать права авторов песен».

Warner/Chappell, продолжает она, пообещала тесно сотрудничать с NMPA и политиками в Вашингтоне, чтобы обеспечить поражение апелляции.