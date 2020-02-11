Билли Айлиш выполнила цель жизни с агентом 007

На церемонии вручения премии "Оскар" певица уточнила, что композиция уже "написана" и "сделана", добавив: "Это цель жизни, на самом деле".

"Просто невероятно быть частью всей этой истории. Иметь возможность записать заглавную песню к фильму, который является продолжением легендарного сериала, — это огромная честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза из всех возможных. Я до сих пор в шоке", — поделилась Айлиш.



Billie Eilish

В январе Айлиш подтвердила, что записывает музыку для предстоящей картины. Она стала самой молодой певицей из всех, которые пели в фильмах об агенте 007.

Премьера "Не время умирать" в РФ состоится 9 апреля.