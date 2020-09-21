Клип Lady Gaga «911» собрал 15 млн просмотров и любовь к Армении

В клипе певица рассказывает о клинической смерти. По сюжету, она просыпается в пустыне, и оказывается в некой древней крепости-храме, где с ней начинают происходить удивительные вещи и ее окружают странного вида люди. В финале оказывается, что это все ее воображение и на самом деле певица пережила клиническую смерть.

За выходные клип собрал уже 15 миллионов просмотров.

Поклонники посекундно реконструируют сюжет музыкального фильма, говорят об Армении (где снимался клип) и фильме Параджанова «Цвет граната» (источник вдохновения для клипа), и восторженно высказываются о каждой сцене.

«Она действительно отличная актриса» «После этой пандемии я еду в Армению. Не могу дождаться, чтобы увидеть их богатую культуру» «Господи, черт возьми, там есть даже "Осторожно" на армянском на пленке!» «Леди Гага - мировая суперзвезда. Любовь из Китая!»



Lady Gaga в клипе

Песня «911» записана Леди Гагой на шестом студийном альбоме Chromatica в качестве восьмого трека, она вышла одновременно с выходом альбома 29 мая 2020 года.

«Я принимаю антипсихотические препараты. И это потому, что я не всегда могу контролировать то, что делает мой мозг. Я знаю это. И мне нужно принимать лекарства, чтобы остановить этот процесс. Этот короткометражный фильм очень личный для меня, мой опыт психического здоровья. Он о том, как реальность и мечты могут быть взаимосвязаны, чтобы сформировать героев внутри нас и вокруг нас. Я хочу поблагодарить моего режиссера Тарсема за то, что он поделился со мной своей идеей 25-летней давности, которая совпала и с историей моей жизни. То, что когда-то было моей повседневной жизнью, теперь стало фильмом, правдивой историей, которая теперь в прошлом, а не в настоящем», - говорит сама певица.