Клип Lady Gaga «911» собрал 15 млн просмотров и любовь к Армении

Радио + Youtube чарт TopHit 28 августа - 3 сентября 2020

DaBro - Юность② Клава Кока & Niletto - Краш③ Mia Boyka & Егор Шип - Пикачу④ Егор Крид - Девочка с картинки⑤ Twocolors - Lovefool⑥ Little Big - Tacos⑦ Dotan - Numb⑧ Filatov & Karas & Deepest Blue - Give It Away⑨ Bastard! - F..k That⑩ Maruv & Boosin - I Want You

The Hot 100 чарт Billboard 30 августа - 5 сентября 2020

BTS - Dynamite② Cardi B Featuring Megan Thee Stallion - WAP③ Drake Featuring Lil Durk - Laugh Now Cry Later④ DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar⑤ The Weeknd - Blinding Lights⑥ Jack Harlow Featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin⑦ Harry Styles - Watermelon Sugar⑧ SAINt JHN - Roses⑨ Jawsh 685 x Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)⑩ Lewis Capaldi - Before You Go

