Проект «Музыка Мира» открыла 7-я Шостаковича с Baltic Sea Philharmonic Orchestra

Проект является получателем Фонда Президентских грантов. Открыл проект Международный виртуальный оркестр The Baltic Sea Philharmonic Orchestra под управлением маэстро Кристиана Ярви, - 108 музыкантов более чем из 15 стран, - и открыл исполнением легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича. В концерте приняли участие мировые и российские знаменитые музыкальные деятели Елизавета Боярская, Дмитрий Певцов, Джейн Биркин, Екатерина Андреева, Аль Бано, Баккара, Леонид Стерник, Евгений Ловчев, Владимир Ткаченко, Эмин Агаларов, Валерий Сюткин, Ин-Грид, Пупо и многие другие.

На вопросы NEWSmuz.com ответила вице-президент фонда «Открытое море» Елена Хавандеева.

- Связаны ли процессы глобализации, идущие в мире, с процессами культурной интеграции?

- Да, действительно, на основе происходившей в мире глобализации шел в том числе и процесс культурной интеграции, выходящий за рамки отдельных государств, сближение культур разных стран, некое превращение мира в определенную социальную целостность. Мы знаем и чувствуем, что музыкантам комфортно в таких условиях, прежде всего потому, что, объединяясь, музыканты обогащают свою культуру и создают новые ее формы выражения. Всем гостям и участникам нашего проекта «Музыка Мира» очень весело существовать в той поликультурности, которая образовалась в команде.

- Реализация проекта «Музыка Мира» - в виртуальном пространстве. Это крайняя мера в условиях пандемии или «новый формат», который будет продолжен?

- Мы не расценивали реализацию проекта «Музыка Мира» в виртуальном формате как крайнюю меру в ситуации пандемии. Это скорее касается духовной составляющей нашего проекта – мы не могли его не сделать, мы бы приспособились к любым резко изменившимся обстоятельствам. Очень особенный повод, очень близкая каждому члену команды дата. В нашем проекте почетными виртуальными гостями являются ветераны войны преклонного возраста. Мы не можем откладывать свою благодарность им на завтра, мы хотим благодарить их сегодня; в любых обстоятельствах транслировать им, что для нас это важно, мы храним и бережем их подвиги.

Процесс подготовки проекта в виртуальном формате был для всех участников команды фонда очень сложным, но это приносило нам счастье независимо от напряженного круглосуточного труда. Будет ли классическая музыка развиваться в виртуальных пространствах? Конечно, будет. Как будет развиваться в цифровом пространстве и все остальное. И мы встречаем такие перспективы с энтузиазмом и интересом. Фонд «Открытое море» обязательно будет прикладывать свои усилия для освоения цифровых территорий, не имеющих географических границ.

Программа начинается с того, что зрители, сидящие у компьютеров, вместе с ведущим входят в торжественный Зал Славы, что в музее на Поклонной Горе. Звучит голос диктора, как тогда, при вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР.

Композиционно действие выстроено так, чтобы зрители встречаются с деятелями разных сфер нашей жизни, нашими современниками. Объединяющая тема - праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорят с экрана люди разных профессий, разных возрастов. Они высказываются о значении Победы, о своём отношении к этому событию или просто вспоминают, как это было, когда пришла война, а потом Победа.



Сцена концерта

Параллельно зрители видят молодых музыкантов из разных стран, которые в режиме самоизоляции, находясь у себя дома, готовятся к исполнению 7-ой Симфонии Дмитрия Шостаковича. Сначала участники этого мероприятия появляются поодиночке, затем по два и по три человека, а в конце на экране уже нет свободного пространства. Оно всё заполнено музыкантами, исполняющими симфонию Дмитрия Шостаковича.

Есть и еще одна параллельная картина, сопровождающая музыкальное действие. Зрители видят и мощную водную гладь Балтийского моря, и фрагменты боев с фашистами, и фрагменты конных скачек в мирное время, и умиротворяющие картины природы. Это всё так, как происходит в реальной жизни, одномоментно и всё сразу. Своего рода режиссёрский приём воспроизведения живой жизни, а точнее, сама симфония жизни.

А что же сама седьмая симфония Шостаковича? Как это грандиозное сочинение вписалось в структуру необычного онлайн-концерта? Великая музыка, которую писатель Алексей Толстой определял как возникшую из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с чёрными силами.

Коронавирусные карантинные обстоятельства заперли всех музыкантов Baltic Sea Philharmonic по домам в разных странах. И это нашествие страшной болезни было преодолено: была сделана аудио-видео запись от всех исполнителей, и дирижёр Кристиан Ярви проделал колоссальную работу по сведению всех партий воедино.

Исполнение молодыми музыкантами произвело впечатление лёгкости и беззаботности. Это была музыка, совсем не обременённая предшествующим опытом бытия. Как говорили устроители, им всем было комфортно существовать в рамках этого проекта. Именно так прозвучала исполненная музыка, написанная композитором Дмитрием Шостаковичем ещё до войны, и включённая им в Симфонию. Это вариации на тему пассакальи, сходные по стилю с «Болеро» Равеля, в первой части симфонии.

Исполнение «Ленинградской» симфонии прозвучало как элегическое прощание с прошлым и как устремлённость в будущее, в которое так зорко всматривается маэстро Кристиан Ярви на берегу Балтийского моря.

Зритель с самого начала вовлечён в процесс воспоминаний, сопереживания, созерцания жизни прекрасной и ужасных последствий её разрушения. Жизнь показана во всех её проявлениях, - и все это нашлось в 7-ой симфонии Дмитрия Шостаковича. Казалось бы, такая простая, но такая важная мысль завершает это уникальное виртуальное действо: мы вместе, мы любим и ценим нашу мирную жизнь, мы помним, какой ценой досталась она нам. Об этом говорит «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.

Людмила КРАСНОВА