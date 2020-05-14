Проект «Музыка Мира» открыла 7-я Шостаковича с Baltic Sea Philharmonic Orchestra

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Накануне празднования 75-ой годовщины со Дня Победы прошла онлайн пресс-конференция Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море», посвящённая открытию международного проекта «Музыка Мира».

Проект является получателем Фонда Президентских грантов. Открыл проект Международный виртуальный оркестр The Baltic Sea Philharmonic Orchestra под управлением маэстро Кристиана Ярви, - 108 музыкантов более чем из 15 стран, - и открыл исполнением легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича. В концерте приняли участие мировые и российские знаменитые музыкальные деятели Елизавета Боярская, Дмитрий Певцов, Джейн Биркин, Екатерина Андреева, Аль Бано, Баккара, Леонид Стерник, Евгений Ловчев, Владимир Ткаченко, Эмин Агаларов, Валерий Сюткин, Ин-Грид, Пупо и многие другие.

На вопросы NEWSmuz.com ответила вице-президент фонда «Открытое море» Елена Хавандеева.

- Связаны ли процессы глобализации, идущие в мире, с процессами культурной интеграции?

- Да, действительно, на основе происходившей в мире глобализации шел в том числе и процесс культурной интеграции, выходящий за рамки отдельных государств, сближение культур разных стран, некое превращение мира в определенную социальную целостность. Мы знаем и чувствуем, что музыкантам комфортно в таких условиях, прежде всего потому, что, объединяясь, музыканты обогащают свою культуру и создают новые ее формы выражения. Всем гостям и участникам нашего проекта «Музыка Мира» очень весело существовать в той поликультурности, которая образовалась в команде.

- Реализация проекта «Музыка Мира» - в виртуальном пространстве. Это крайняя мера в условиях пандемии или «новый формат», который будет продолжен?

- Мы не расценивали реализацию проекта «Музыка Мира» в виртуальном формате как крайнюю меру в ситуации пандемии. Это скорее касается духовной составляющей нашего проекта – мы не могли его не сделать, мы бы приспособились к любым резко изменившимся обстоятельствам. Очень особенный повод, очень близкая каждому члену команды дата. В нашем проекте почетными виртуальными гостями являются ветераны войны преклонного возраста. Мы не можем откладывать свою благодарность им на завтра, мы хотим благодарить их сегодня; в любых обстоятельствах транслировать им, что для нас это важно, мы храним и бережем их подвиги.

Процесс подготовки проекта в виртуальном формате был для всех участников команды фонда очень сложным, но это приносило нам счастье независимо от напряженного круглосуточного труда. Будет ли классическая музыка развиваться в виртуальных пространствах? Конечно, будет. Как будет развиваться в цифровом пространстве и все остальное. И мы встречаем такие перспективы с энтузиазмом и интересом. Фонд «Открытое море» обязательно будет прикладывать свои усилия для освоения цифровых территорий, не имеющих географических границ.

Программа начинается с того, что зрители, сидящие у компьютеров, вместе с ведущим входят в торжественный Зал Славы, что в музее на Поклонной Горе. Звучит голос диктора, как тогда, при вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР.

Композиционно действие выстроено так, чтобы зрители встречаются с деятелями разных сфер нашей жизни, нашими современниками. Объединяющая тема - праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорят с экрана люди разных профессий, разных возрастов. Они высказываются о значении Победы, о своём отношении к этому событию или просто вспоминают, как это было, когда пришла война, а потом Победа.

Сцена концерта
Сцена концерта

Параллельно зрители видят молодых музыкантов из разных стран, которые в режиме самоизоляции, находясь у себя дома, готовятся к исполнению 7-ой Симфонии Дмитрия Шостаковича. Сначала участники этого мероприятия появляются поодиночке, затем по два и по три человека, а в конце на экране уже нет свободного пространства. Оно всё заполнено музыкантами, исполняющими симфонию Дмитрия Шостаковича.

Есть и еще одна параллельная картина, сопровождающая музыкальное действие. Зрители видят и мощную водную гладь Балтийского моря, и фрагменты боев с фашистами, и фрагменты конных скачек в мирное время, и умиротворяющие картины природы. Это всё так, как происходит в реальной жизни, одномоментно и всё сразу. Своего рода режиссёрский приём воспроизведения живой жизни, а точнее, сама симфония жизни.

А что же сама седьмая симфония Шостаковича? Как это грандиозное сочинение вписалось в структуру необычного онлайн-концерта? Великая музыка, которую писатель Алексей Толстой определял как возникшую из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с чёрными силами.

Коронавирусные карантинные обстоятельства заперли всех музыкантов Baltic Sea Philharmonic по домам в разных странах. И это нашествие страшной болезни было преодолено: была сделана аудио-видео запись от всех исполнителей, и дирижёр Кристиан Ярви проделал колоссальную работу по сведению всех партий воедино.

Исполнение молодыми музыкантами произвело впечатление лёгкости и беззаботности. Это была музыка, совсем не обременённая предшествующим опытом бытия. Как говорили устроители, им всем было комфортно существовать в рамках этого проекта. Именно так прозвучала исполненная музыка, написанная композитором Дмитрием Шостаковичем ещё до войны, и включённая им в Симфонию. Это вариации на тему пассакальи, сходные по стилю с «Болеро» Равеля, в первой части симфонии.

Исполнение «Ленинградской» симфонии прозвучало как элегическое прощание с прошлым и как устремлённость в будущее, в которое так зорко всматривается маэстро Кристиан Ярви на берегу Балтийского моря.

Зритель с самого начала вовлечён в процесс воспоминаний, сопереживания, созерцания жизни прекрасной и ужасных последствий её разрушения. Жизнь показана во всех её проявлениях, - и все это нашлось в 7-ой симфонии Дмитрия Шостаковича. Казалось бы, такая простая, но такая важная мысль завершает это уникальное виртуальное действо: мы вместе, мы любим и ценим нашу мирную жизнь, мы помним, какой ценой досталась она нам. Об этом говорит «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.

Людмила КРАСНОВА

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