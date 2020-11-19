Промоутеры заплатят налоги по факту проведения концерта

Об этом говорится в письмах на имя Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, поступивших из Федеральной налоговой службы и Министерства финансов России.

В октябре бизнес-омбудсмен поднимал проблему возможного возникновения в налоговом учете концертных организаций несуществующей прибыли и, соответственно, начисления налога на нее. Как известно, организаторы зрелищных мероприятий, которые были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, получили право не возвращать зрителям деньги за билеты, а выдавать ваучеры на концерты в будущем (с их датой продавцы билетов обязаны определиться в течение 6 месяцев с момента снятия режима повышенной готовности на территории субъекта РФ).

В связи с этим встал вопрос – как учитывать деньги, полученные за билеты? Если обязательства по оказанию услуги отложены, можно ли говорить о повышенной прибыли, полученной в 2020 году? Организации шоу-бизнеса предупреждали, что если идти по этому пути, то в 2021 году, по мере проведения концертов, в их налоговой отчетности неминуемо отразится убыток.

Статья 271 Налогового кодекса РФ определяет дату получения дохода как дату реализации товаров (работ, услуг), независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. Однако, если билеты продаются через посредников (по договору комиссии или агентскому договору), то датой получения дохода часто признается дата, указанная в извещении агента или его отчете комиссионера, отмечал Титов. А большая часть билетов на мероприятия как раз и реализуется через агентов – билетные кассы, билетные операторы и т.п.

Бизнес-омбудсмен предлагал позволить организаторам концертов в любом случае на ближайшие 2 года дату признания доходов определять по дате непосредственного проведения мероприятий.

В поступивших из ФНС и Минфина ответах констатируется, что решить проблему возможно и без изменения порядка определения базы по налогу на прибыль организаций, и участие посредников в продаже билетов не помешает организаторам применять метод начисления (то есть учитывать доход от реализации услуг по факту их оказания).

Пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ предусматривает, что при определении базы по налогу на прибыль организации, определяющие доходы и расходы по методу начисления, не должны учитывать доходы, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг), говорится в письме Минфина.

Кроме того, глава 25 Кодекса позволяет налогоплательщикам, чья выручка незначительна, применять кассовый метод как исключение из общего правила. При этом в рамках кассового метода не только доходы, но и расходы организации признаются «по кассе», добавили в обоих ведомствах.

«Минфин и ФНС продемонстрировали в данном вопросе конструктивную позицию, – считает Борис Титов. – Данные разъяснения помогут «зрелищному» бизнесу, который в наибольшей степени пострадал от пандемии, сбалансировать свое налогообложение».