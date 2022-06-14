Баста посвятил песню «Верю в тебя» своей дочери

Баста поет балладу то под гитару, то под рояль. В кадре появляется и сама Маша, к которой с отеческими чувствами обращается Василий Вакуленко.

Иногда клип перерастает в комикс с супергероями. В песне цитируется знаменитый хит Басты «Сансара».







Баста

««Верю в тебя» – это послание отца к дочери. Мне захотелось написать письмо для моей старшей дочки Маши, которая взрослеет именно сейчас. Чтобы спустя годы, когда меня не будет рядом, она меня слышала. Я бы хотел получить такое письмо от своего отца. Когда нам не хватает веры в самих себя, нам помогают люди, которые продолжают в нас верить. В детстве нет страха и иногда нам всем нужно в него возвращаться, чтобы снова почувствовать силу».