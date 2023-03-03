Клава Кока попросила звать ее «Замуж», и «сделать бейби»

Для PR-кампании этого трека артистка решила использовать свой личный номер телефона, который за неделю до этого слили в сеть. Клава Кока сфотографировалась в футболке со своим номером телефона и разместила снимок в своих соцсетях, пишет Intermedia.

«Пару дней живу в каком-то аду... Окей, раз уж мой номер слили, то давайте уже с пользой. Звони и зови меня замуж», — написала певица незадолго до премьеры.



Клава Кока

Чуть позже она выложила фотографию с ведущей программы «Давай поженимся» Розой Сябитовой. Этот кадр Клава Кока подписала «Давай поженимся 2.0». И вот на лейбле Black Star вышла ее новая песня «Замуж».

«В жизни каждой девушки настает такой момент, когда ты понимаешь, что он тот самый! Когда ты хочешь с ним раз и навсегда! Мне вообще редко удаются такие позитивные и добрые танцевалки про любовь, но некоторые события в моей жизни вдохновили меня и дали понять, что время пришло! Ждите клип!!», - говорит певица.