Клава Кока сняла мюзикл «Пьяную домой»

Режиссер клипа Тарас Голубков сделал для звезды Black Star настоящий мюзикл: певица сменяет роскошные наряды один за другим, ее сопровождает по ночному клубу танцевальная группа из парней, поддержки сменяются другими поддержками. И все это отсылает к духу бродвейских мюзиклов 60-х с пухловатыми блондинистыми дивами.

Финал клипа неожиданный, и там не обходится без одного парня.



Клава Кока

«Роскошь, лоск, блеск, головокружительные танцы, изысканные образы, горячие мужчины в моем первом мьюзикле», - пишет Клава Кока.