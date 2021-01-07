Клава Кока сняла мюзикл «Пьяную домой»

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Певица Клава Кока представила экранизацию своего последнего хита «Пьяную домой» в духе мюзикла (смотреть клип).

Режиссер клипа Тарас Голубков сделал для звезды Black Star настоящий мюзикл: певица сменяет роскошные наряды один за другим, ее сопровождает по ночному клубу танцевальная группа из парней, поддержки сменяются другими поддержками. И все это отсылает к духу бродвейских мюзиклов 60-х с пухловатыми блондинистыми дивами.

Финал клипа неожиданный, и там не обходится без одного парня.

Клава Кока
Клава Кока

«Роскошь, лоск, блеск, головокружительные танцы, изысканные образы, горячие мужчины в моем первом мьюзикле», - пишет Клава Кока.

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