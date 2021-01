Клава Кока сняла мюзикл «Пьяную домой»

Радио + Youtube чарт TopHit 18 - 24 декабря 2020

❶

=

=

˄ 2

=

˄ 2

=

˄ 2

=

˄ 3

=

DaBro - Юность② Zivert - Многоточия③ Rauf & Faik feat. Niletto - Если тебе будет грустно④ Foushee - Deep End⑤ Tiesto - The Business⑥ Jason Derulo - Take You Dancing⑦ Marshmello & Imanbek feat Usher - Too Much⑧ DJ Smash Feat. Poët - Беги⑨ Maruv - Sad Song⑩ RSAC & Ёлка - Не наговаривай

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 20 - 26 декабря 2020

❶

NEW

˅ 1

=

˄ 1

˅ 3

˄ 8

˅ 1

˅ 4

˄ 15

=

Taylor Swift - Willow② Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You③ Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree④ Bobby Helms - Jingle Bell Rock⑤ 24kGoldn Featuring iann dior - Mood⑥ Burl Ives - A Holly Jolly Christmas⑦ Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year⑧ Ariana Grande - Positions⑨ BTS - Dynamite⑩ Jose Feliciano - Feliz Navidad

© Billboard.com