Натали вернулась с песней «Хоопонопоно»

Музыку песни написала сама Наталья Рудина, текст – она же в соавторстве с Натальей Тимченко, режиссером ролика выступила Мария Скобелева.
В июле 2023 года трагически скончался муж певицы Александр Рудин. С тех пор артистка не выпускала новую музыку, и о своем возвращении объявила за две недели до премьеры.
«Год… Самый долгий. Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви… Все говорили: напиши песню… Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слёз… Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Я слишком знаю задачу своей жизни - вдохновлять, приглашать в ритм танцев, «заставлять» повторять жизнеутверждающие фразы своих песен… Тем более, и это стало поворотным моментом, я получила от НЕГО послания… Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила своё личное счастье, чтобы жила... Скажу честно, не умею это делать без него… Но я попробую довериться судьбе и Создателю…», - написала Натали в соцсетях.
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