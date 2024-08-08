Натали вернулась с песней «Хоопонопоно»

Натали стала индийской принцессой Натали представила клип на песню «У меня есть только ты». Релизхита состоялся в июне 2017 года,... Для экранизации яркой танцевальной композиции пригласили известного режиссера Рустама Романова....

Натали снова стала мамой 43-летняя певица Натали родила третьего ребёнка в одной из столичных клиник на севере Москвы. У знаменитой артистки и её мужа Александра на свет появился сын весом 3500 граммов и ростом 51...

Натали ждет ребенка Популярная певица Натали готовится вновь стать мамой. Исполнительница ждет третьего ребенка. На днях артистку на одной из детских площадок столицы в одежде, которая уже не могла скрыть...

Натали борется со старением Исполнительница хита "О боже какой мужчина" прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы... "Анти-эйдж" (борьба со старением) красавиц с голубых экранов заставляет их ложиться под нож...