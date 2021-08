Новый клип The Weeknd запретили

Сюжет сериала основан на истории про поп-певицу, которая заводит роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе (его сыграет певец). Тот оказывается лидером тайной секты. The Weeknd The Weeknd также станет соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном («Эйфория»). Джозеф Эпштейн выступит шоураннером проекта. Это не первая работа Weeknd на телевидении. В 2020 году он написал сценарий и озвучил один из эпизодов ​​культового мультсериала «...

Сюжет сериала основан на истории про поп-певицу, которая заводит роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе (его сыграет певец). Тот оказывается лидером тайной секты. The Weeknd The Weeknd также станет соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном («Эйфория»). Джозеф Эпштейн выступит шоураннером проекта. Это не первая работа Weeknd на телевидении. В 2020 году он написал сценарий и озвучил один из эпизодов ​​культового мультсериала «...

Канадский певец The Weeknd сыграет главную роль в сериале для HBO «Идол» (The Idol).

Певец The Weeknd получил сразу 5 побед в престижной канадской премии Juno Awards, в том числе как лучший исполнитель, лучшую песню и лучший альбом "After Hours".

Триумфатором 2021 года стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Исполнитель хитов "Blinding lights", "After hours" получил десять "золотых микрофонов", в том числе в основных категориях: "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100". The Weeknd Вторым по числу наград стал рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), которого посмертно отметили в пяти номинациях, включая "Лучший новый исполнитель". Музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него...

The Weeknd выступил с масштабным шоу в перерыве финальной игры чемпионата NFL «Супербоул», оно стоило ему 7 миллионов долларов (смотреть концерт).