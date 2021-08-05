Новый клип The Weeknd запретили

Источник рассказал, что все дело в "интенсивном стробоскопическом освещении", используемом в клипе как спецэффект. Яркие вспышки могут негативно сказаться на самочувствии некоторых зрителей.

Несмотря на это, релиз в Сети все же состоится. Трек "Take my breath" и клип на него выйдут уже в эту пятницу. Ожидается, что песня появится в новом альбоме музыканта, название которого он пока не раскрывает. Тизер клипа уже вышел в сети.

Ранее у Абеля выходила песня с таким же названием как дуэт с Селеном Гомес.

А сегодня вышел трек с таким же названием совместно с Post Malone/

В мае исполнитель хитов "Blinding Lights", "High for this" и многих других лишь намекнул, какой будет его следующая пластинка.

"Если мой последний альбом — это поздняя ночь, значит, следующий — это рассвет", — прокомментировал Тесфайе.



The Weeknd

Четвертый альбом исполнителя "After Hours" вышел в 2020 году и почти сразу попал на первые позиции хит-парадов и имел коммерческий успех. Тогда эту пластинку предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей на платформе Apple Music, что стало рекордом.