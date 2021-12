«Одноклассники» назвали самые популярные песни 2021 года

"На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла "Ягода малинка" исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты "Фредерико Феллини" музыкального дуэта Galibri&Mavik, "Любимый человек" и "Украду" певицы Anivar, "Если тебе будет грустно" дуэта Rauf&Faik совместно с Niletto", - говорится в сообщении соцсети.

Также в топ-10 вошли "Птичка" от HammAli&Navai, "Истеричка" от Artik&Asti, "Rampampam" Minelli, "Пьяная вишня" Кристины Орбакайте, #туДым-сюДым Артура Пирожкова.

По данным социальной сети, наиболее прослушиваемыми новогодними треками стали "Happy New Year" группы ABBA, "All I Want for Christmas Is You" Мэрайи Кэри, "Jingle Bells" диско-группы Boney M, "It’s the Most Wonderful Time of the Year" Энди Уильямса, "We Wish You a Merry Christmas" исполнительницы Энии, а также "Last Christmas" Wham!, "Thank God it’s Christmas" группы Queen, "Happy Xmas (War Is Over)" Джона Леннона.

Наиболее популярной российской новогодней песней стала "Снег кружится" ансамбля "Пламя". В топ-10 также вошли "Зима-холода" Андрея Губина, "Новогодняя" "Дискотеки Аварии", "Новогодняя" Верки Сердючки, "Новый год" Сергея Лазарева, "Звенит январская вьюга" Нины Бродской, "Новогодняя песня" группы "Блестящие", "Три белых коня" Ларисы Долиной, "Это Новый год" Нюши и "Новый год" Кати Лель.