«Одноклассники» назвали самые популярные песни 2021 года

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. На первом месте в рейтинге любимых новогодних песен россиян — детская классика «В лесу родилась елочка», ее назвали 16% опрошенных. Каждый девятый (11%) любит хит группы Дискотека Авария — «Новогодняя». По 4% опрошенных отметили песню «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из...

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. На первом месте в рейтинге любимых новогодних песен россиян — детская классика «В лесу родилась елочка», ее назвали 16% опрошенных. Каждый девятый (11%) любит хит группы Дискотека Авария — «Новогодняя». По 4% опрошенных отметили песню «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из...

В 2021 году лауреатами стали Мари Краймбрери, Slava Marlow, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Анет Сай, Dead Blonde, kostromin, Хаски, Escape, Andro, Тося Чайкина, Markul, The Hatters, Pharaoh и Oxxxymiron. «Музыкант года 2021» MTV Россия учредил награду «Музыкант года» в 2019 году, чтобы выделить успехи талантливых исполнителей, которые сделали значимый вклад в индустрию и кого отличает высокая культура живого исполнения. Это яркие, по своему...

В 2021 году лауреатами стали Мари Краймбрери, Slava Marlow, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Анет Сай, Dead Blonde, kostromin, Хаски, Escape, Andro, Тося Чайкина, Markul, The Hatters, Pharaoh и Oxxxymiron. «Музыкант года 2021» MTV Россия учредил награду «Музыкант года» в 2019 году, чтобы выделить успехи талантливых исполнителей, которые сделали значимый вклад в индустрию и кого отличает высокая культура живого исполнения. Это яркие, по своему...

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были". В последние годы был членом жюри телешоу «Голос». Александр Градский "На первом месте наша большая потеря Александр Градский - 9%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров....

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были". В последние годы был членом жюри телешоу «Голос». Александр Градский "На первом месте наша большая потеря Александр Градский - 9%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров....

Эд Ширан сообщил, что его хит «Shape of You» 2017 года стал первой песней в истории Spotify, которая достигла 3 миллиардов прослушиваний.