Ольга Серябкина и Седрик Гасаида погрузились в «удовольствие»

В разное время Седрик отвечал за танцевальные хиты «Hungry for the Power», «Manic» и «RecklessWith Your Love», выступал на фестивале Sonar в Барселоне и фестивалях Glastonbury и Lovebox в Великобритании. Сейчас Cedric Gasaïda занимается сольной карьерой, сотрудничает с продюсерскими группами со всех уголков земного шара, такими как BLENT, и гастролирует со своими последними релизами под именем Starving yet full.

«Pleasure» - танцевальная фьюжн-композиция, созвучная последним тенденциям мировой электронной музыки. Глубокий и чувственный голос Ольги и яркий и чистый вокал Седрика погружают в атмосферу ярких романтических отношений.

«Эта песня про химию, которая возникает между двумя только что встретившимися людьми. Их мгновенное притяжение друг к другу и возникшая связь сильнее всех переживаний. Они не думают о цене, которую должны будут заплатить позже. Они живут настоящим и получают удовольствие в моменте», - говорят артисты.



Ольга Серябкина и Cedric Gasaïda

Это не первая англоязычная работа Ольги - ее треки успешно стартовали и уже были позитивно приняты слушателями разных стран.

По словам Ольги и Седрика, запись трека проходила в Москве на позитивной творческой волне:

«Мы получили большое удовольствие от работы друг с другом. Все это время мы были на одном вайбе!»

К совместному синглу артисты сняли live-видео в мультимедийном центре Artplay.