Умер Вячеслав Добрынин

Артист скончался сегодня в одной из московских клиник, куда его госпитализировали меньше недели назад с инсультом, сообщид Mash.

Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечная и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.



Вячеслав Добрынин

Меньше недели назад народного артиста РФ экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. В больнице провели обследование и выявили хроническую артериальную гипертонию.

Всё это время врачи боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось — обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, диагностировали сбой в работе почек. Плюс три перенесённых инсульта. По словам менеджера артиста, последние два месяца Добрынин сильно болел и почти не вставал с кровати.

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Сегодня утром Вячеслав Добрынин скончался.

Легендарная строчка "я календарь переверну, и снова третье сентября" Шуфутинского вдохновлена фразой из песни Вячеслава Добрынина. Нетленочка родилась спустя пять лет после выхода "Не сыпь мне соль на рану", рассказал Mash Михаил Захарович.

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Легенды дружили с 1975 года. Шуфутинский говорит: творчество товарища отразилось и на его репертуаре. Со слов артиста, Добрынин — великий композитор наряду с Макроусовым и Наевским, который многое сделал для музыки.

Вячеслав Добрынин написал легендарные песни — «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». В 1990 году создал группу «Доктор Шлягер». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербенёвым. За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.