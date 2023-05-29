«Я в отношениях с любимой работой»: Катя Адушкина выпустила трек о поисках себя

«Трек называется «Поиск в темноте». Кого ты искала? Если меня, то в темноте ты меня не найдешь», – пошутил Саймон. «Искать можно не только людей или отношений с кем-то», - ответила Катя Адушкина.



Катя Адушкина рассказала о новом треке

Новая песня родилась из внутреннего кризиса и поисков своего пути, призналась 19-летняя певица и блогер.

«На самом деле, мой трек немного про другое. Он о поиске себя, о моем сложном жизненном периоде, когда старое перестало работать, а нового еще не было», – рассказала девушка в эфире Радио Energy.

Судя по всему, путь свой она уже нашла, и это развитие всех талантов сразу. Быть просто блогером или просто артисткой сегодня невозможно, считает Катя Адушкина.

«Я пример того, что можно все успевать. Параллельно развиваю все возможные социальные сети и площадки, выступаю на сцене, танцую. Я блогер и артистка одновременно. Думаю, в наше время ты не можешь быть просто артистом или просто блогером, тебе, правда, нужно быть везде», – заявила Катя.

Везде – не значит, что и на кухне тоже. В этом направлении Адушкина проявлять себя не планирует. Девушка честно призналась Саймону, что не умеет готовить.

«Я прекрасно живу на доставках. Заказываю еду по 2-3 раза в день», – объяснила она.



Катя Адушкина

Вообще, после расставания с бойфрендом артистка с головой ушла в работу. И такая жизнь ее полностью устраивает.

«Я в отношениях со своей любимой работой, активно занимаюсь карьерой, горю тем, что делаю, – рассказала Катя Адушкина. – Я сейчас свободна как птица, но я не в активном поиске. Я просто живу».