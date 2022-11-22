Юлия Савичева во власти стихий: «Душа просит рока»

Певица заявила ведущим шоу «Мурзилки Live» во время выступления на «Авторадио», что постаралась выразить свои чувства лаконично, но без недосказанности всего в пяти песнях мини-альбома «Стихия».



Юлия Савичева

«Все они разные, сильные, интересные, поэтому мне показалось, что и этого будет достаточно. Особенность альбома в самом моменте создания. Наступает период жизни, когда судьба преподносит тебе людей, и все складывается, ты понимаешь, что это те песни, которые тебе хотелось спеть», – поделилась Юлия Савичева.

В новый альбом вошли песни авторов хитов «Синоптики», «Майский дождь», «Эверест», а также композиции, написанные мужем артистки – музыкантом и композитором Александром Аршиновым. Юлия спела вживую несколько треков из нового сборника, включая песню «От его голоса», посвященную мужу.

«Я же изначально влюбилась в его голос. Я услышала, как он поет, еще на «Фабрике звезд 2». Это старая история. Песня как раз о том моменте, когда я впервые услышала его голос», – призналась певица.

Важной стихией для Савичевой в последнее время стали танцы, в которые она погрузилась с головой. Клип на песню «Синоптики», где станцевала Юлия, собрал более миллиона просмотров на YouTube.

«Я очень хотела осуществить эту мечту – станцевать с балетом, чтобы прямо «танчик» у нас был – все по-легкому, по-доброму, искренне. Песня очень зашла, сейчас она в лидирующих строчках. Я счастлива!» – рассказала артистка.



Юлия Савичева

Савичева принимает участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам Pro-Am, где соревнуются непрофессионалы в паре с профессионалами. 4 декабря вместе с чемпионом мира по спортивным танцам Артемием Каташинским она станцует в своем первом конкурсе.

«О, да! Душа поет и танцует одновременно. Я с детства около 8 лет занималась бальными танцами и всегда мечтала это возобновить, причем с конкурсами. И вдруг все срослось. Появился на горизонте Артемий Каташинский. Я просто решила ему задать вопрос, как организуются соревнования Pro-Am и можно ли мне поучаствовать. И меня тут же взяли в оборот: «Все, наш человек», – заявила Юлия Савичева.

На первом занятии сюрпризом для Каташинского стало то, что певица, оказывается, умеет танцевать. Правда, отметила Юлия, ей еще есть чему поучиться, да и плечо с непривычки слегка подвылетело. Все-таки, 16 лет прошло после серьезных занятий. Но трудности Савичеву не пугают, энергии и драйва ей хватает. Например, недавно на концерте она так энергично отбросила туфли, что попала прямо в голову своему гитаристу Александру.



Юлия Савичева

«Я экстремальная женщина, часто кидаю туфли на сцене – душа просит рока! – эмоционально прокомментировала певица. – Помню, что в прошлые годы вообще в зал тамбурин бросала. Вы можете себе это представить? Слава богу, обошлось. Как я могла себе это позволять, я не знаю. Главное, пострадавших не было. Первый раз такое произошло за все мои 20 лет на сцене, когда Саше просто в темечко прилетел каблук».

Видео выступления Юлии Савичевой в студии «Авторадио» можно найти на YouTube-канале радиостанции.