Zivert танцует в «Wake Up!»

Юлия Зиверт со своей танцевальной группой ходит и летает во всех направлениях в вагонах метро, танцует вниз головой на перронах станций метро и его коридорах. И все это она делает с наушниками на голове.







Режиссер клипа - Алексей Куприянов.



Zivert



«Ты живешь в одном единственном теле изо дня в день, и едешь на работу по одной и той же ветке… Но когда в твои уши проникнет музыка - ты сможешь стать кем угодно и кто угодно может оказаться рядом… Ты сможешь выбрать абсолютно любое