Себастьян Бах восстает из мертвых в клипе «Freedom»

В клипе авторства Jim Louvau и Tony Aguilera зрители отправляются в жутковатое путешествие с вампирами, могильщиками, горгульями и инопланетянами и встречают бывшего вокалиста Skid Row, восставшего из мёртвых (с колокольчиком). Концертное же исполнение песни проходит в огромном готическом соборе.

«Песня “Freedom” — это дань уважения моему любимому инструменту… колокольчику! В котором мир сейчас нуждается больше всего!» — прокомментировал Себастьян Бах.

Трек вошел в новый альбом музыканта «Child Within The Man», первую сольную работу Баха за 10 лет. Альбом вышел 10 мая на лейбле Reigning Phoenix Music. Для альбома Бах написал и стал соавтором 11 треков и исполнил все вокальные партии. В записи также приняли участие Devin Bronson (гитара), Todd Kerns (бас), Jeremy Colson (барабаны), John 5, Стив Стивенс, Орианти и другие исполнители.



Sebastian Bach

На создание названия альбома, которое переводится как «Ребёнок внутри мужчины», Баха вдохновила его жена:

«Ну, моя жена называет меня “мужчина-ребёнок”. Это было своего рода лейтмотивом всей моей карьеры. Когда я выхожу на сцену, я привношу юношескую энергию. Люди улыбаются, возбуждены, улюлюкают и вопят. Но “child within the man” — это и строчка из одной из песен на пластинке».

Себастьян Бах (настоящее имя – Себастьян Филипп Бьёрк) был вокалистом Skid Row с 1987 по 1996 гг. Также он выступал в составе таких групп, как Kid Wikkid, The Last Hard Men, Frameshift, Madam X, Hope, Damnocracy и др. В настоящее время Бах занимается активным развитием сольной карьеры, но не отрицает воссоединение Skid Row.