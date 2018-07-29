Андрей Макаревич и Yo5 – Yo5

Sintez, 2018.

Жанр: салонный джаз, кабаре, кавер.

Название Yo5 уже несколько лет встречается на афишах сольного Макаревича, и по сути не означает ничего — все те же неизменные музыканты, играющие со времен «Оркестра креольского танго», во главе - пианист и аранжировщик Евгений Борец. А вот своим принципам ничего не выкладывать бесплатно Макаревич наконец изменил: выложил не то что бесплатно, а аж в lossless качестве! И даже объявил сбор денег на «Планете», пообещав все, что выйдет за рамки потраченных на запись 180 тысяч, отдать в благотворительный фонд «Созидание».

180 тысяч? Удивляться не стоит — программа обкатанная, записанная лайвом за один день в тон-студии «Мосфильма». Подбор песен весьма впечатляющий: «Эпоха большой нелюбви», «Я рисую тебя», «Она идет по жизни смеясь», «Паузы», «Старый корабль», «Перекресток», «Картонные крылья любви», «Однажды мир прогнется под нас» и «Пора в обратный путь».

Джаза как такового традиционно не случилось, если не считать таковым редкие соло инструменталистов и пониженные-повышенные ступени гармоний на рояле. Но этот «салонный джаз» вполне удовлетворяет самого автора, который и сам поет нарочито по-бардовски, не претендуя даже на опевания (не говоря уж про импровизацию). То же и про соло-гитару Макаревича… Еще и на добрую пол-октавы ниже оригинала. Собственно, если вы слышали хоть одну из предыдущих пластинок, то вполне представляете звук и Yo5.

Испортить ни одну великую песню, впрочем, тоже не удалось. Да, вместо пронзительного и язвительного голоса юного Макаревича — усталый и умиротворенный голос неюного. Вместо жестко отстроенной формы «Машины Времени», доводящей в балладах до слез, а в боевиках — до воодушевления, нынче только охи и вздохи. Хуже других пришлось разве что «Она идет по жизни смеясь» - странные неуместные соло саксофона Тимура Некрасова неслабо вышибают из контекста песни. А вот латино в «Паузах» оказалось весьма органичным, и даже легко представить какую-нибудь знойную бразильянку, поющую ее на испанском…

Реактуальность старых песен тоже очевидна. «Старый корабль» и «Перекресток» - вполне картинка сегодняшней страны, «Мир прогнется под нас» - сардонический памфлет на темы российского ТВ, «Эпоха большой нелюбви» - про нас в соцсетях, и очень нужная капелька надежды в финальной «Пора в обратный путь». Тут Макаревич прав на 200%.

Этот альбом хорош, как и плох, только с точки угла зрения оценивающего. «Больше нот» не прибавляют музыкальной ценности материалу, но этим песням ничего доказывать давно не нужно. Все они уже на подкорке слушателя. Альбом только добавляет вариативности их восприятия — вот они могут быть какие еще, - с размытой формой и с в десятки раз больше количеством необязательных нот от музыкантов, - но с совсем другим настроением. Почему нет? Пусть будут.

Оценка: 7 из 10.

Гуру КЕН