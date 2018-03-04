Борис Гребенщиков - «Время N»

Борис Гребенщиков, 16.02.2018

Жанр: world-music, акустик-рок, инди-рок.

Сложнее всего пришлось тут камерному ансамблю «Солисты Киева» - играть в этой музыке для академических музыкантов решительно нечего. Череда простейших гармоний так и играется, струнными падами. Чуть проще болгарскому хору (да-да, для записи столько разных всех записано, что Губайдуллиной хватило бы на симфонию). Жалобное многоголосие с древнехристианским мелосом тут вполне в тему.

А что же сам БГ? Он весь в политике. И для себя, кажется, уже все решил: возвращение совка уже не остановить, на России в этом смысле можно ставить крест. Под большинство песен альбома можно показывать новости центральных ТВ-каналов, отключив звук, - получится прекрасный саундтрек. Во всей трилогии, состоящей из «Архангельска», «Соли» и «Времени N», - последний самый откровенно злой. «Нас списали, как отходы».

Вокальная форма БГ никогда не была эталонной, но частое пение рыком ее подкосило, кажется, вконец. От голоса остались только тембры — тот же рык или бархатистое придыхание. Высокого регистра он лишился давно, теперь почти ничего не осталось и от среднего. И это самый печальный вывод от альбома.

Саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси из King Crimson вряд ли оценили задумку скудной аранжировки «На ржавом ветру», но по мере сил наполнили эти шаблоны своими наработками. В единственной, кажется, мажорной финальной песне альбома «Крестовый поход птиц» (парафраз старой «Сидя на красивом холме») Брайан Ино на синтезаторах почти не слышен из-под «Солистов Киева» и валторны Pip Eastop, старательно изображая пение птиц и простейшие пады.

А вообще сложно припомнить, на каком еще русском альбоме последних лет сыграло столько именитых иностранцев, включая гигантский вклад мульти-инструменталиста и продюсера альбома Steve Jones. Из музыкантов «Аквариума» в записи приняли участие Александр Титов (два трека), Андрей Суротдинов (один трек), Brian Finnegan (один трек). Фактически это сугубо продюсерский проект, записывавшийся в Лондоне, Питере, Лос-Анджелесе, Киеве, Софии, Тель-Авиве и еще Бог знает где. И каким же цельным в итоге он получился.

Альбом абсолютно рекомендуется к обязательному прослушиванию. Чтобы понимать, как из ярких текстов на элементарных гармониях можно создать первоклассный продукт с участием звезд первого эшелона мировой музыки. По той же парадоксальной причине созданный в европах альбом вряд ли станет популярным в европах, - русский текст там не разберут и он вообще о нас, а только музыку слушать не стоит, она слишком шаблонна.

Оценка: 9 из 10

Гуру КЕН