Британцы считают Perfect Эда Ширана лучшей песней всех времен

За композицию 27-летнего певца с его прошлогоднего альбома "Divide" проголосовали большинство из 30 тыс. слушателей радиостанции, принявших участие в подготовке рейтинга, передает ТАСС. Этой песне удалось сместить с первого места хит "Careless Whisper" Джорджа Майкла, который тот записал еще в начале 80-х годов прошлого века.

Вместе с тем Майкл, скончавшийся в декабре 2016 года, остался самым популярным исполнителем всего рейтинга - из 500 песен списка 20 исполнены им. Для сравнения, у Ширана таких композиций в рейтинге всего четыре. На втором месте по популярности идет Элтон Джон с 18-ю песнями.

Самыми популярными исполнительницами признаны Адель и Уитни Хьюстон, а самым популярным коллективом - ABBA, которая представлена 15 песнями. Наиболее высоко расположенная из них - "Dancing Queen" - занимает шестую строчку. Майкл Джексон, Стиви Уандер и Beatles занимают по 13 позиций рейтинга.

Композиция Джорджа Майкла A Different Corner идет на третьем месте списка. В десятку также вошли "I Will Always Love You" Уитни Хьюстон, "Thinking Out Loud" Ширана, уже упомянутый танцевальный хит ABBA , "Angels" Робби Уильямса, "Life on Mars" Дэвида Боуи, "Someone Like You" Адель, и "Go Your Own Way" Fleetwood Mac.