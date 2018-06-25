Фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдет на Горном Алтае в восьмой раз

За 8 лет творческая лаборатория фестиваля «ВОТЭТНО!» стала традицией для более 15000 участников из различных городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
«ВОТЭТНО!» - не просто фестиваль на природе, он часть яркой жизни своих участников, - уверен основатель и продюсер фестиваля Юрий Романов. - Способ перезагрузить реальность, зарядиться новой энергией. Участники получат массу впечатлений в сотворческих проектах под руководством настоящих мастеров.
Три дня музыки под открытым небом обещают безупречный живой звук от лучших авторов и исполнителей этномузыки. Причем не только со сцены. Для экспериментов со звуком, спонтанного творчества и общения организаторы обещают уютное мягкое пространство. Здесь можно будет насладиться атмосферными мастер-классами по изготовлению музыкальных инструментов, пообщаться с профессиональными исполнителями и даже сыграть вместе.
В музыкальной программе фестиваля участвуют более 50-ти музыкантов со всей страны: Новосибирск, Томск, Барнаул, Хакасия, Уфа, Саранск, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Горный Алтай. Впервые все выступления пройдут в уникальном формате объёмного живого звучания. Естественная акустика поляны, окруженной сосновым лесом, поможет погрузиться в живой звук.
Первый день 19 июля
- Казачий ансамбль «Майдан», Новосибирск
- Группа «Белуха Джем», Горный Алтай
- Влад Пантюхов, Барнаул
- Музыкальный проект «HAUA», Уфа
- Группа «Quantabrikа», Томск
Второй день 20 июля
- Свободный микрофон
- Аксёнова Ирина, Новосибирск
- Болот Байрышев и Ольга Ласточкина (Алтай/Камчатка)
- Группа «Shakti Loka», Москва
- Андрей Виноградов, Москва
- Фольклорный коллектив «Мерема», Саранск (Мордовия)
Третий день 21 июля
- Ансамбль старинной музыки «Вольница», Самара
- Денис Стельмах, Санкт-Петербург
- Группа «Покров Этно», Москва
- Классический струнный квартет, Новосибирск
- Группа «Джипси Грай», Нижний Новгород
- ГАЛА КОНЦЕРТ
Фестиваль «ВОТЭТНО!» традиционно соберет большую ярмарку-выставку народных промыслов и ремесел, предлагающих авторские изделия талантливых мастеров. Загадочные обереги, куклы, изящные кольца, браслеты и бусы, кулоны ручной работы, созданные по мотивам древних сказаний. Стоит понаблюдать за тем, как мастера воплощают свои неповторимые идеи, попробовать создать что-то самому, примерить предметы этнической одежды и еще больше проникнуться духом алтайского лета.
Режиссер ВОТЭТНО! 2018, Олег Жуковский: «Выберитесь на неделю в дальние чистые края, чтобы услышать воду, увидеть небо, услышать себя, почувствовать естественные резонаторы в своем голосе и снять зажимы в своем теле. Вы научитесь расслабляться и замирать, чтобы затем ускориться, высвободить свою энергию. ВОТЭТНО! 2018 станет для вас энергетическим трамплином на весь будущий год!»
19-22 июля 2018 года, Горный Алтай, туристическая база «Иволга».
Контакты: +7 923 220 44 33 Сайт фестиваля http://what-etno.ru
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