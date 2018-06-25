Фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдет на Горном Алтае в восьмой раз

За 8 лет творческая лаборатория фестиваля «ВОТЭТНО!» стала традицией для более 15000 участников из различных городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

«ВОТЭТНО!» - не просто фестиваль на природе, он часть яркой жизни своих участников, - уверен основатель и продюсер фестиваля Юрий Романов. - Способ перезагрузить реальность, зарядиться новой энергией. Участники получат массу впечатлений в сотворческих проектах под руководством настоящих мастеров.

Три дня музыки под открытым небом обещают безупречный живой звук от лучших авторов и исполнителей этномузыки. Причем не только со сцены. Для экспериментов со звуком, спонтанного творчества и общения организаторы обещают уютное мягкое пространство. Здесь можно будет насладиться атмосферными мастер-классами по изготовлению музыкальных инструментов, пообщаться с профессиональными исполнителями и даже сыграть вместе.



ВОТЭТНО 2018

В музыкальной программе фестиваля участвуют более 50-ти музыкантов со всей страны: Новосибирск, Томск, Барнаул, Хакасия, Уфа, Саранск, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Горный Алтай. Впервые все выступления пройдут в уникальном формате объёмного живого звучания. Естественная акустика поляны, окруженной сосновым лесом, поможет погрузиться в живой звук.

Первый день 19 июля

Казачий ансамбль «Майдан», Новосибирск

Группа «Белуха Джем», Горный Алтай

Влад Пантюхов, Барнаул

Музыкальный проект «HAUA», Уфа

Группа «Quantabrikа», Томск

Второй день 20 июля

Свободный микрофон

Аксёнова Ирина, Новосибирск

Болот Байрышев и Ольга Ласточкина (Алтай/Камчатка)

Группа «Shakti Loka», Москва

Андрей Виноградов, Москва

Фольклорный коллектив «Мерема», Саранск (Мордовия)

Третий день 21 июля

Ансамбль старинной музыки «Вольница», Самара

Денис Стельмах, Санкт-Петербург

Группа «Покров Этно», Москва

Классический струнный квартет, Новосибирск

Группа «Джипси Грай», Нижний Новгород

ГАЛА КОНЦЕРТ

Дети до 12 лет смогут попасть на фестиваль «ВОТЭТНО!» бесплатно, школьники и студенты – со скидкой 50%. Юных участников ждет настоящая детская арт-резиденция с творческими мастерскими, квестами и сказками. Она станет одной из главных площадок фестиваля. Под руководством опытных чародеев дети пройдут курс «Школы волшебства»: тренировка воображения, фантазирование, гимнастические тренинги, освобождение через сбросы зажимов, включение самоиронии, изучение окружающей природы, умение концентрироваться и творить. А на десерт – тихий час волшебных сказок под алтайским небом с Олегом Жуковским.

Фестиваль «ВОТЭТНО!» традиционно соберет большую ярмарку-выставку народных промыслов и ремесел, предлагающих авторские изделия талантливых мастеров. Загадочные обереги, куклы, изящные кольца, браслеты и бусы, кулоны ручной работы, созданные по мотивам древних сказаний. Стоит понаблюдать за тем, как мастера воплощают свои неповторимые идеи, попробовать создать что-то самому, примерить предметы этнической одежды и еще больше проникнуться духом алтайского лета.

Режиссер ВОТЭТНО! 2018, Олег Жуковский: «Выберитесь на неделю в дальние чистые края, чтобы услышать воду, увидеть небо, услышать себя, почувствовать естественные резонаторы в своем голосе и снять зажимы в своем теле. Вы научитесь расслабляться и замирать, чтобы затем ускориться, высвободить свою энергию. ВОТЭТНО! 2018 станет для вас энергетическим трамплином на весь будущий год!»

19-22 июля 2018 года, Горный Алтай, туристическая база «Иволга».

Контакты: +7 923 220 44 33 Сайт фестиваля http://what-etno.ru